Kristýna Plíšková po obratu postoupila v Hobartu do druhého kola

Hobart - Tenistka Kristýna Plíšková otočila na turnaji v Hobartu zápas prvního kola a náhradnici Ninu Stojanovičovou ze Srbska zdolala 1:6, 6:4, 6:3. Česká semifinalistka předchozího turnaje v Šen-čenu bojovala se soupeřkou, jež figuruje ve světovém žebříčku o 22 míst níž na 84. příčce, hodinu a 36 minut.

Třiadvacetiletá Stojanovičová v pavouku na poslední chvíli nahradila rumunskou kvalifikantku Soranu Cirsteaovou, která se odhlásila kvůli zranění nohy. Plíškové v úvodním setu dvakrát sebrala podání, za 23 minut ho získala a po dalším brejku vedla ve druhé sadě 2:0.

Sedmadvacetiletá česká tenistka se pak ale čistou hrou naladila k obratu. Vzápětí poprvé v zápase sebrala soupeřce podání a převzala kontrolu na kurtu. K postupu si pomohla mimo jiné i jedenácti esy.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Adelaide

(tvrdý povrch, muži dotace 610.010 dolarů / ženy 848.000 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Harris (JAR) - Garín (6-Chile) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, Chardy - Simon (oba Fr.) 6:3, 7:5, Evans (Brit.) - Londero (Arg.) 6:2, 6:4, Querrey (USA) - Barrere (Fr.) 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:5), Duckworth (Austr.) - Delbonis (Arg.) 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Bencicová (4-Švýc.) - Kasatkinová (Rus.) 6:4, 6:4, Keninová (7-USA) - Golubicová (Švýc.) 6:0, 6:4, Kerberová (9-Něm.) - Wang Čchiang (Čína) 6:1, 6:3, Pavljučenkovová (Rus.) - Kontaveitová (Est.) 6:2, 6:4, Tomljanovicová (Austr.) - Putincevová (Kaz.) 7:6 (7:4), 6:2, Vekičová (Chorv.) - Sevastovová (Lot.) 4:6, 6:1, 6:3, Collinsová (USA) - Sasnovičová (Běl.) 6:3, 6:2, Jastremská (Ukr.) - Babosová (Maď.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Peschkeová, Schuursová (2-ČR/Niz.) - Halepová, Olaruová (Rum.) 7:6 (7:2), 4:6, 10:3.

Turnaj mužů v Aucklandu

(tvrdý povrch, dotace 610.010 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Paire (5-Fr.) - Sinner (It.) 6:4, 2:6, 6:4, Hurkacz (6-Pol.) - Sonego (It.) 7:5, 6:3, Sandgren (USA) - Venus (N. Zél.) 6:4, 6:3, Monteiro (Braz.) - Norrie (Brit.) 7:6 (7:3), 6:2, Humbert (Fr.) - Ruud (Nor.) 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, M. Ymer (Švéd.) - Tiafoe (USA) 6:4, 5:7, 6:1.

Turnaj žen v Hobartu

(tvrdý povrch, dotace 275.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková (ČR) - Stojanovičová (Srb.) 1:6, 6:4, 6:3, Kuděrmětovová (5-Rus.) - Stosurová (Austr.) 6:2, 6:2, Linetteová (6-Pol.) - Kuzněcovová (Rus.) 7:6 (7:2), 7:6 (11:9), Ferrová (Fr.) - Petersonová (7-Švéd.) 4:4 skreč, Kozlovová (Ukr.) - Sorribersová (Šp.) 6:2, 6:1, Davisová (USA) - Sharmaová (Austr.) 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), Watsonová (Brit.) - Teichmannová (Švýc.) 1:6, 6:4, 6:4, Kužmová (SR) - Ču Lin (Čína) 5:7, 6:2, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - 1. kolo:

Bouzková, Zidanšeková (ČR/Slovin.) - Listerová, Santamariaová (Švéd./USA) 4:6, 6:3, 11:9.