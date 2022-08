Kristýna Plíšková plánuje návrat k tenisu, se sestrou Karolínou chce hrát debly

Praha - Tenistka Kristýna Plíšková připustila, že by se v příští sezoně ráda vrátila po mateřské přestávce na okruh WTA. Po narození syna Adama však už nechce absolvovat stejný režim jako dříve. Třicetiletá manželka fotbalového obránce Dávida Hancka v rozhovoru pro Livesport.cz uvedla, že by ji lákalo hrát opět čtyřhry po boku dvojčete Karolíny. Také připustila, že by se místo Rotterdamu raději stěhovala se svým manželem na Mallorcu.

"My jsme si (s Karolínou) slíbily, že kdybych to zvládla s návratem, tak si příští sezonu zahrajeme spolu. Věřím, že by mi tím i Kája pomohla," řekla Plíšková. "Bylo by fajn, kdybychom zase spolu všude hrály debly. Chtěla bych, abychom chytily stejnou vlnu a třeba bychom se společně pokusily vyhrát ten grandslam. Kdo ví, jak ona ještě dlouho bude hrát. Myslím, že si řekne, že dá ještě jednu nebo dvě sezony. A pokud skončí, tak už se k tomu asi vracet nebude," doplnila.

Bývalá 44. hráčka světa Plíšková oznámila své těhotenství vloni v prosinci, syna Adama přivedla na svět na konci května. Ačkoliv dříve o dalších plánech nemluvila, nyní potvrdila, že kariéru neuzavřela. Chce ji ale maximálně skloubit s rolí matky.

"Určitě nebudu moci hrát tak, jak jsem byla zvyklá. Na měsíc si odjet do Austrálie, pak na měsíc do Ameriky, zase měsíc někam, pak Asie. To už určitě nebude možné. Ale Dávid chce, abych to zkusila. Je opravdu vstřícný a chtěl by, abych se vrátila, podporuje mě. Samozřejmě je to těžké. Adámek je maličký a ty plány jsou spíš na příští rok," uvedla Plíšková.

Možný návrat v další sezoně je pro ni velkou motivací. S každým dalším rokem byl totiž byl comeback složitější. "Já bych hrát chtěla, protože mi to dost chybí. Vrátit se k tomu později třeba nebude možné. Pak za nějakých pět, šest let, až budeme mít třeba dvě děti, tak už vidím, jak si říkám: že já to tehdy nezkusila. Čas běží a s jedním dítětem to myslím ještě jde. Určitě je to víc v pohodě než se dvěma," podotkla Plíšková.

Sestra bývalé světové jedničky se o návratu bavila také s Barborou Strýcovou, která rovněž přerušila kariéru kvůli mateřství. "Myslím, že to pořád v plánech má a za rok by to asi opravdu chtěla zkusit a něco obehrát. Vím, že na sobě maká, ale ona už je dál, jejímu malému bude rok. Ale třeba Šafi (Lucie Šafářová), ta se vůbec vracet nechtěla. Mám pocit, že ta si to tak naplánovala a je šťastná," řekla Plíšková.

Před přerušením kariéry měla problémy s ramenem. "Trápilo mě rok a půl nebo dva, byla tam operace na spadnutí a nakonec se to nějak zachránilo.

Nyní ji čeká stěhování do Rotterdamu, kam její manžel přestoupil z pražské Sparty a bude hájit barvy Feyenoordu. "Ne, že bych z Rotterdamu byla smutná, ale byly tam nabídky z lepších destinací. Pro mě a pro tenis. Pro Dávida to ale byla asi nejlepší volba,“ uvedla Plíšková. "Byla tam Mallorca, kterou jsem chtěla nejvíc. Byl tam turnaj, jsou tam i další menší turnaje, kde bych chtěla zase nějak začít hrát tenis, a je tam akademie Rafy Nadala. Na to jsem tlačila. Byly tam i jiné nabídky, ale Dávid si stál za Feyenoordem. Asi nic moc jiného se neřešilo, takže mám smůlu," dodala s úsměvem čtvrtfinalistka Roland Garros ve čtyřhře.