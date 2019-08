Kristýna Plíšková na US Open uspěla, Strýcová v 1. kole dohrála

New York - Tenistka Kristýna Plíšková prošla na grandslamovém US Open do druhého kola po výhře nad Francouzkou Diane Parryovou 6:4 a 6:3. Se soutěží se naopak v New Yorku hned v 1. kole rozloučily letošní semifinalistka Wimbledonu Barbora Strýcová, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková.

Turnajová jednatřicítka Strýcová prohrála s Alionou Bolsovovou ze Španělska 3:6, 6:0 a 1:6. Vítězka juniorky ve Flushing Meadows z roku 2014 Bouzková podávala ve druhé sadě s Australankou Aljou Tomljanovicovou na postup, ale prohrála 6:1, 5:7 a 1:6. Siniaková nestačila na Rumunku Soranu Cirsteaovou 5:7 a 2:6.

Kristýna Plíšková, dvojče třetí nasazené a jedné z favoritek turnaje Karolíny, vyhrála na US Open zápas po roční pauze. Nad šestnáctiletou Parryovou, hrající na divokou kartu, měla v utkání převahu. Dala 12 es a ani jednou nepřišla o servis. V dalším kole se střetne s pětadvacátou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie.

Jednadvacetiletá Bouzková, nedávná semifinalistka turnaje v Torontu, kde prohrála až se Serenou Williamsovou z USA, začala proti Tomljanovicové výtečně. Získala prvních pět her, výborně se pohybovala a prakticky nekazila. Po jasné úvodní sadě pokračovala i ve druhé v precizním výkonu, v které vedla už 5:2.

Od té doby ale nastal obrat. Za stavu 5:3 nedokázala zápas dopodávat, soupeřka vycítila šanci a získávala jeden game za druhým. Bouzková prohrála 11 z 12 závěrečných her a v prvním kole se v New Yorku loučila jako loni.

Z jedenácti českých zástupců ve dvouhře na letošním US Open prošly do 2. kola čtyři ženy - s Kristýnou Plíškovou i její sestra Karolína, dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová a čtvrtfinalistka z Londýna Karolína Muchová.