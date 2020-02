Kristýna Plíšková myslí na dvacítku a deblový úspěch se sestrou

Nelahozeves (Mělnicko) - Tenistka Kristýna Plíšková má před sebou dvě výzvy. Do letošní sezony vstoupla hubenější, lépe fyzicky připravená a ráda by se jednou ve dvouhře dostala do světové dvacítky. Navíc se slavnější sestrou dvojčetem Karolínou myslí na společný úspěch ve čtyřhře.

Levou rukou hrající Kristýna Plíšková je aktuálně 67. hráčkou světa. V pořadí WTA se dostala nejvýše před třemi lety, kdy figurovala na 35. pozici. "Nemyslím, že jsem za ten rok uhrála něco senzačního. Finále v Praze a kolo dvě na grandslamech. Nemyslím si, že by dvacítka byla nereálná," řekla dnes novinářům.

Vítězka turnaje WTA v Taškentu před čtyřmi lety potřebuje stabilizovat výkony. "Abych neměla jeden týden špatný a druhý dobrý. A i když se nebudu cítit skvěle, abych byla schopná zápasy vyhrávat," uvedla.

První krok udělala v přípravě před sezonou. Pořádně si odpočinula a sedm týdnů dřela pod dohledem kondičního trenéra Martina Horyla, který se stará třeba o hokejového brankáře Petra Mrázka. "Zlepšila jsem se hodně a zhubla čtyři kila. Běhala jsem po delší době delší úseky. Jsem vyběhaná. Jsem lehčí a obratnost a koordinace na kurtu je určitě lepší. Cítím se líp."

Zlepšení naznačila hned na prvním turnaji sezony v Šen-čenu účastí v semifinále. "Zkusím na to navázat," plánovala před akcemi v Dubaji a Dauhá.

Lákadlem je hrát častěji čtyřhru se sestrou Karolínou. V letech 2013 a 2014 získaly tři deblové tituly na turnajích WTA a nyní nastoupí v Dubaji. V blízké budoucnosti možná spojí síly i na grandslamu, třeba na Roland Garros. "Řešíme to pořád. Je těžký se sejít, každá má jiné plány a trenéři to vidí jinak," řekla Kristýna. "Ale chtěly bychom jednou dát Masters (Turnaj mistryň), nebo nějaký úspěch na grandslamu."

Pro světovou trojku Karolínu Plíškovou by mohla být čtyřhra na grandslamu třeba pomocí, jelikož má problém s volnými dny. "Když uděláme kolo dvě, tak by jí to na začátku pomohlo a je otázkou, co případně dál," řekla Kristýna Plíšková.

Vítězka wimbledonské juniorky z roku 2010 se může s úspěšnější sestrou rovnat v počtu es. Letos jich nasázela v sedmi zápasech 80 a teoreticky by mohla Karolínu připravit o titul esové královny - Ace Queen. "Je to dané počtem zápasů, proto má víc es, ale jinak jasně vedu na esa já. Myslím, že už by si ho měla odebrat sama," smála se Kristýna.

Ještě jedno mají v tenisu společné. S žádným trenérem dlouho nevydrží. "Když nás někdo štve, tak se přes to nedokážeme přenést a mávnout na některými věcmi, proto to potom takhle tragicky končí," vysvětlila.

Aktuálně si pochvaluje spolupráci s bývalým hráčem Jaroslavem Levinským, s kterým je od loňského dubna. "Lidsky i po tenisové stránce mi má co dát. Je profík ve spoustě věcí, což jsem předtím úplně neměla. Dám na povahu a on je pro mě klidný, nestresuje mě," řekla. Netuší ale, jak dlouho s ním vydrží. "Když to nebude fungovat, tak to klidně změním ještě desetkrát," řekla Kristýna Plíšková.