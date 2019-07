Kristýna Plíšková je v Bukurešti bez ztráty setu ve čtvrtfinále

Bukurešť - Česká tenistka Kristýna Plíšková ve druhém kole v Bukurešti porazila 6:0 a 6:2 Ysaline Bonaventureovou z Belgie a potřetí v sezoně si zahraje čtvrtfinále. V něm turnajová osmička nastoupí proti jedničce a obhájkyni titulu Anastasiji Sevastovové z Lotyšska, nebo domácí Patricii Marii Tigové.

Plíšková, 94. hráčka žebříčku a dvojče světové trojky Karolíny, si se soupeřkou poradila za 59 minut a zatím v Bukurešti neztratila ani set. Postupem do semifinále by si sedmadvacetiletá Češka vyrovnala letošní maximum, o postup do finále v dosavadním průběhu sezony neúspěšně usilovala v dubnu v Luganu.

Tenisový turnaj žen v Bukurešti

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Di Giuseppeová (It.) - Lepchenková (USA) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).

2. kolo:

Kristýna Plíšková (8-ČR) - Bonaventureová (Belg.) 6:0, 6:2, Siegemundová (6-Něm.) - Arruabarrenaová (Šp.) 7:5, 6:3, Beguová (Rum.) - Juvanová (Slovin.) 6:4, 6:3.