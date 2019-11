Kristoffersen vyhrál po pěti letech slalom SP v Levi

Levi (Finsko) - Norský slalomář Henrik Kristoffersen vyhrál po pěti letech opět závod Světového poháru ve finském Levi. V hustém sněžení porazil o pouhých devět setin sekundy Francouze Clémenta Noëla, nejrychlejšího lyžaře prvního kola. Ondřej Berndt v prvním slalomu sezony obsadil 47. místo ze 79 startujících.

Pětadvacetiletý Kristoffersen po první jízdě ztrácel na Noëla 68 setin, ale s těžkými podmínkami se vyrovnal lépe a dojel si pro 16. pohárový triumf ve slalomech. V této disciplíně vybojoval v sezoně 2015/16 malý křišťálový glóbus, když tehdy prolomil nadvládu Rakušana Marcela Hirschera, jenž v září kariéru na vrcholu ukončil.

Kristoffersena a Noëla na stupních vítězů doplnil Švýcar Daniel Yule. Berndt nenavázal na sobotní senzační výsledek Martiny Dubovské, která se poprvé prosadila do elitní desítky a skončila devátá. Jednatřicetiletý lyžař z Jablonce byl sedmačtyřicátý s odstupem na vítěze 1. kola Noëla 3,16 vteřiny.

Na body dnes nedosáhl ani Noëlův slavnější krajan Alexis Pinturault, jenž před měsícem vyhrál zahajovací obří slalom v Söldenu. Kristoffersen je proto novým lídrem Světového poháru. Ten bude pokračovat za týden sjezdem a super-G v kanadském Lake Louise.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Levi:

Muži - slalom:

1. Kristoffersen (Nor.) 1:48,55 (55,23+53,32), 2. Noël (Fr.) -0,09 (54,55+54,09), 3. Yule -0,18 (55,49+53,24), 4. Zenhäusern (oba Švýc.) -0,27 (55,21+53,61), 5. Myhrer -0,34 (55,55+53,34), 6. Jakobsen (oba Švéd.) -0,53 (56,38+52,70), 7. Hirschbühl (Rak.) -0,74 (55,33+53,96), 8. Strasser (Něm.) -0,89 (56,60+52,84), 9. Solevaag (Nor.) -0,92 (56,09+53,38), 10. Mölgg (It.) -0,98 (55,46+54,07), ...v 1. kole 47. Berndt (ČR) 57,71.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 44 závodů): 1. Kristoffersen 113, 2. Pinturault (Fr.) 100, 3. Noël a Faivre (Fr.) oba 80, 5. Kranjec (Slovin.) 70, 6. Yule 60.