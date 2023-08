Kriminolog: Fronta na Ukrajině se posouvá, zločiny je třeba monitorovat ihned

Brusel - Frontová linie na Ukrajině se v posledních týdnech posunula, v osvobozených oblastech je v této souvislosti potřeba ihned začít monitorovat možné válečné zločiny, jinak se důkazy brzy ztratí. V Bruselu to ve středu večer uvedl český kriminolog Petr Pojman, který jezdí na Ukrajinu velmi často a zabývá se právě monitorováním válečných zločinů, kterých se podle pozotovatelů dopouští ruská armáda.

Pojman, který je rovněž předsedou charitativní organizace Team4 Ukraine, vystoupil na zahájení výstavy fotografií z Charkova, kterou v Evropském parlamentu uspořádala europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). Přes 80 fotografií zničených měst přítomným představila i Ukrajinka Natalija Zubarová, šéfka organizace Maidan Monitoring Information Center, která se snaží dokumentovat ruské válečné zločiny v Charkově a Charkovské oblasti. „Ve městě zůstalo jen velmi málo lidí, bomby nám létaly nad hlavou, my jsme ale začali dělat nejrůznější fotografie a videa,“ popsala Zubarová, jak vypadaly první měsíce po zahájení ruské invaze.

Zničení ukrajinské infrastruktury ruskými útoky již monitorují více než rok a půl, válečných zločinů jen v jejich oblasti během té doby zaznamenali tisíce. Zničeny byly jak rezidenční domy, tak i dětská hřiště či mateřské školky. Důkazy pořízené v digitální podobě předávají vyšetřovatelům, kteří se zločiny zabývají. Při monitoringu zasažených oblastí využívají i drony. „Doufáme, že naše práce bude využita k tomu, aby byla prezentována u mezinárodních soudů,“ dodala Ukrajinka.

Stejně jako Pojman i ona zdůraznila rychlost, se kterou je třeba pracovat na místě, „abychom nepřišli o důležité důkazy“. Lidí, kteří se tím zabývají, je ale na Ukrajině stále velmi málo. „Například nedávno byla osvobozena obec Robotyne v Záporožské oblasti, právě tam je potřeba místním lidem pomoci s monitorováním zločinů. Protože za pár měsíců či let si svědci už nebudou nic pamatovat,“ uvedl český kriminolog. Čerstvé vzpomínky místních jsou důležité i například, pokud jde o existenci možných hromadných hrobů. „Lidé, kteří žijí u masových hrobů, tam mohli někoho vidět, mohli si všimnout, kdo a jak se tam pohyboval,“ popsal Pojman.

Dalšími zločiny, které je třeba podle něj zdokumentovat, jsou deportace dospělých i dětí do Ruska. „Mohou to být desítky tisíc lidí, kteří žijí v Rusku se změněným jménem. V mnoha případech bude nejspíš nemožné je vůbec najít,“ řekl kriminolog. „Zprostředkovat probíhající tragédii ukrajinského lidu je to nejmenší, co můžeme nyní dělat. Vědomí, že jejich spojenci napříč evropskými národy jejich utrpění vidí i v čase, kdy se může zdát, že ruskou agresi v médiích nahradily dovolenkové reportáže, je důležitým signálem, že na ně nezapomínáme a jsme připraveni jim dál pomáhat s vyhnáním ruského agresora, potrestáním pachatelů válečných zločinů i následnou obnovou jejich země,“ uvedla k výstavě europoslankyně Gregorová.

Organizace Team4Ukraine působí na Ukrajině již od roku 2014, nejdříve se zaměřovala na pomoc při policejních a bezpečnostních reformách, invaze ale všechno změnila. Petr Pojman se soustředí zejména na monitoring válečných zločinů, hlavní aktivitou celého týmu je ale dovoz humanitární a vojenské pomoci do válkou zmítané země. Nyní vybírají peníze například na pořízení odminovacího systému Božena.