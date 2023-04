Kriminalita v Česku se zvýšila, přibylo vražd

Praha - Kriminalita v Česku se v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšila o víc než devět procent, do března policie zaregistrovala 51.282 trestných činů. V loňském roce to bylo 46.940 skutků. Přibylo majetkové kriminality a vražd, naopak se stalo méně hospodářských či mravnostních trestných činů. Vyplývá to z policejních statistik.

Policie za tři měsíce letošního roku evidovala 47 vražd, o 12 více než za stejné období loňského roku. Statistika zahrnuje nejen dokonané skutky, ale také pokusy o vraždu či přípravy trestného činu. Zatím policisté objasnili více než polovinu z nich. Osobními vztahy bylo podle policistů motivováno 28 vražd, podle policistů také došlo k jedné vraždě novorozence matkou a jedné vraždě sexuální.

Nárůst počtu vražd a pokusů o ně policisté registrovali i v celém loňském roce. Zatímco v roce 2021 došlo za 12 měsíců ke 105 skutkům, loni to bylo 150. Policejní prezident Martin Vondrášek v lednu na tiskové konferenci uvedl, že nárůst je potřeba přisuzovat znatelnému vyššímu napětí ve společnosti, které ovlivnila i pandemie covid-19, válečný konflikt na Ukrajině a komplikovaný vývoj ekonomické situace.

Policie do března evidovala 27.261 majetkových trestných činů, oproti prvním třem měsícům loňského roku je to o 4089 skutků více. Mravnostních trestných činů naopak ubylo o 81 na 946 skutků a hospodářských trestných činů o 282 na 3979 skutků.

Za celý loňský rok zaznamenali policisté oproti roku 2021 nárůst kriminality o téměř pětinu. Počet registrovaných skutků byl ale stále nižší než v roce 2019, tedy před pandemií nemoci covid-19.