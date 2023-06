Kriminalisté stíhají muže z Ostravy, viní ho ze znásilnění nezletilých chlapců

Ostrava - Pro znásilnění a ohrožování výchovy dítěte stíhají krajští kriminalisté zhruba čtyřicetiletého muže z Ostravy, který roky působil v ostravském oddíle zaměřeném na mimoškolní volnočasové aktivity pro děti. Policisté aktuálně hledají možné další oběti jeho sexuálních útoků. Novinářům to sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská. Policistům už se podařilo prokázat znásilnění u několika chlapců. Muži hrozí až dvanáctileté vězení.

"Muž se měl v rámci organizování aktivit a akcí oddílu dopouštět na jim vytipovaných nezletilých chlapcích ve věku od deseti do 15 let jednání značně zasahující do jejich sexuální integrity. Sexuální útoky na tyto zvlášť zranitelné oběti měly různé podoby a měly se stávat při oddílem realizovaných akcích na několika místech našeho kraje, ale i v zahraničí, a to pravděpodobně již od roku 2000 do současnosti," uvedla Štětínská.

Z dosud zjištěných informací policie ale vyplývá, že muž na některé chlapce sexuálně útočil i mimo společné akce oddílu. "Avšak chlapci byli členy oddílu a prvotní navázání kontaktu s obviněným bylo přes oddíl. Jednání obviněného lze specifikovat jako latentní, velmi sofistikované, připravované a jasně cílené," řekla mluvčí. Dodala, že chlapcům muž navíc dával různé dárky, i dražší.

Podle Štětínské jde o citlivý případ, jehož rozkrývání je velmi složité. Oběti se totiž z různých důvodů ostýchají svěřit někomu dalšímu. "Kdysi nezletilí chlapci, kteří v době spáchání skutků neuměli mnohdy rozpoznat, že jsou obětí závažné mravnostní trestné činnosti, jsou v současné době na prahu dospělosti nebo již dospělými muži. Kriminalisté, kteří se případem zabývají, se na ně obrací se žádostí o kontaktování," uvedla mluvčí. Pro vyšetřování je podle mluvčí svědectví dalších možných obětí velmi důležité.

"Kriminalisté se dále obecně obrací na všechny osoby, které se domnívají, že by mohly disponovat jakoukoliv informací k uvedenému jednání. Může se jednat o členy uskupení nebo rodiče, kteří zaznamenali zvláštní chování svých nezletilých synů a bezdůvodné odchody z původně idylického prostředí ostravského oddílu. Kriminalisté nemohou vyloučit, že jednání se obviněný muž nedopouštěl i na nezletilých, kteří nemají spojitost s oddílem, nebo že se obdobného jednání mohly dopouštět v oddíle i jiné osoby," doplnila mluvčí. Kriminalisté totiž vyšetřovali obdobnou trestnou činnost v tomto oddíle již v roce 2017 a v této souvislosti byl pravomocně odsouzen jeden muž.