Kriminalisté obvinili muže z Frýdecko-Místecka z pokusu o vraždu

Frýdek-Místek - Moravskoslezští kriminalisté obvinili sedmašedesátiletého muže z pokusu o vraždu. V pondělí podle nich v jedné z obcí na Frýdecko-Místecku po předchozí hádce bodnořezným nástrojem napadl a těžce zranil čtyřiatřicetiletého muže. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Daniela Vlčková. Za pokus vraždy hrozí obviněnému až 18 let vězení. Soud ho poslal do vazby.

"Poškozenému se podařilo přivolat pomoc a následně byl transportován do nemocnice. Do péče zdravotníků byl předán také útočník, který se po skutku sebepoškodil," uvedla Vlčková.

Mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl v pondělí uvedl, že záchranáři na místě ošetřili dva zraněné muže. Jeden z nich byl v ohrožení života, utrpěl vícečetná poranění v oblasti trupu a při příjezdů záchranářů jevil známky šokového stavu. "Zasahující lékař jej musel uvést do umělého spánku, zajistit intubací a převést na přístrojem řízené dýchání," uvedl Humpl. Zranění druhého muže byla podle něj středně závažná a neohrožovala jej na životě.

Podle informací serveru denik.cz se událost stala v Bystřici a šlo o otce se synem.