Kriminalisté obvinili muže, jenž v Příbrami pobodal matku, z pokusu o vraždu

Příbram - Kriminalisté obvinili muže, který v pátek v Příbrami pobodal nožem svou matku, z pokusu o vraždu. Dnes v podvečer soud rozhodl, že podezřelý půjde do vazby. Důvod útoku policisté prověřují. Napadená by měla být podle posledních informací mimo ohrožení života. Jejímu synovi hrozí v případě potvrzení viny deset až osmnáct let vězení, uvedla v tiskové zprávě mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Jednatřicetiletý muž v pátek před polednem vběhl potřísněný krví do budovy příbramského soudu, kde sdělil, že zabil svou matku, a utekl. Za čtvrt hodiny jej policisté zadrželi. Zraněnou třiašedesátiletou ženu přepravil vrtulník do nemocnice v Praze Motole.

Dnes muže kriminalisté obvinili. "Současně dali státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na jeho vzetí do vyšetřovací vazby, a to z důvodné obavy, aby se neskrýval před trestním stíháním, nepůsobil na svědky a trestnou činnost neopakoval," informovala Suchánková.