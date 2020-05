Kriminalisté hledají muže podezřelého ze zneužití 11leté dívky

Praha - Pražští policisté pátrají po muži, který je podezřelý, že v neděli v Hostivaři osahával jedenáctiletou dívku. Kriminalisté případ prověřují pro podezření z pohlavního zneužití, za které hrozí až osm let vězení. Podezřelého se dosud nepodařilo vypátrat, policisté proto dnes zveřejnili na webu video a žádají veřejnost o pomoc při určení mužovy totožnosti. Lidé mohou informace vyšetřovatelům předat prostřednictvím tísňové linky 158.

Podle kriminalistů muž svou oběť zřejmě sledoval od nákupního centra v Hostivaři až do domu, kde bydlí. Společně nastoupili do výtahu, kde útočník začal dívku osahávat v rozkroku, na stehnech a hýždích. "Po zastavení výtahu dívka s pláčem utekla do bytu a tam vše řekla mámě," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Kriminalisté zajistili kamerové záznamy a podezřelého hledají. "Mělo se jednat o mladšího muže štíhlé postavy, který byl vysoký asi 175 cm a měl delší hnědé vlasy k uším," popsal Daněk. Muž měl na obličeji nasazený bílý respirátor s červenými ventily a oblečený byl do světle modrých džínů a zelenomodré mikiny nebo bundy.