Kriechmayr vyhrál ve finále SP po sjezdu i superobří slalom

Courchevel (Francie) - Rakušan Vincent Kriechmayr vybojoval podruhé v kariéře rychlostní double ve finále Světového poháru alpských lyžařů. Po středečním triumfu ve sjezdu dnes v Courchevelu vyhrál i superobří slalom a znovu za ním skončil druhý již jistý celkový král sezony Švýcar Marco Odermatt.

Už jistý vítěz hodnocení super-G Nor Aleksander Aamodt Kilde skončil v posledním startu v sezoně čtvrtý. "Už mi chyběla síla, ale z glóbu jsem nadšený. Mám dva a to je nezapomenutelné do konce života," řekl v televizním rozhovoru Kilde, jenž vyhrál i pořadí sjezdu.

Kriechmayr porazil Odermatta o půl sekundy a ve finále SP vyhrál sjezd i super-G stejně jako před čtyřmi lety v Aare. "Je fantastické končit zimu na vítězné vlně. V sezoně jsem chtěl víc, ale především Aleks jezdil úžasně," řekl Kriechmayr po dvanáctém vítězství ve Světovém poháru.

Po pátečním závodu smíšených družstev jsou o víkendu na programu v Méribelu technické disciplíny a v těch ještě půjde o dva malé glóby. Pořadí obřího slalomu vede Sara Hectorová ze Švédska jen o pět bodů před Francouzkou Tessou Worleyovou. Ve slalomu je v čele Nor Henrik Kristoffersen o 48 bodů před krajanem Lucasem Braathenem. Oba závody se pojedou v neděli.

Pořadí super-G mužů v Courchevelu:

1. Kriechmayr (Rak.) 1:09,43, 2. Odermatt -0,53, 3. G. Caviezel (oba Švýc.) -0,75, 4. Kilde (Nor.) -0,88, 5. Crawford (Kan.) -1,02, 6. Bailet (Fr.) -1,28, 7. Cochran-Siegle (USA) -1,36, 8. Pinturault (Fr.) -1,62, 9. Murisier -1,66, 10. Feuz a Rogentin (všichni Švýc.) oba -1,83.

Konečné pořadí super-G (po 7 závodech): 1. Kilde 530, 2. Odermatt 402, 3. Kriechmayr 375, 4. Mayer (Rak.) 372, 5. Crawford 226, 6. Feuz 213.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 37 závodů): 1. Odermatt 1539, 2. Kilde 1150, 3. Mayer 880, 4. Kristoffersen (Nor.) 874, 5. Kriechmayr 840, 6. Feuz 820.