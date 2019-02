Praha - Cyklista Roman Kreuziger má za sebou první závod v dresu stáje Team Dimension Data for Qhubeka. V novém prostředí, kam český silniční profesionál zamířil před touto sezonou, je zatím nadmíru spokojený. Nadchla ho souhra, s jakou se spolu s parťáky v závodě Kolem Valencie jako tým prezentovali.

Kreuziger skončil v pětietapovém klání celkově čtyřiadvacátý, přičemž lídr týmové sestavy Nor Edvald Boasson Hagen byl devátý. "Byl to dobrý začátek do sezony. Výsledek sice není podle očekávání, na druhou stranu je potřeba vidět, jak jsme fungovali jako tým. Z toho mám velmi dobré pocity," řekl Kreuziger na dnešním setkání s novináři.

"Odvedli jsme extra práci k rozjetí do dalších závodů, z tohoto hlediska to nemohlo jít lépe. Skvěle jsme se 'prošťouchli'. Co se týká týmu, tak z mého pohledu jsme fungovali opravdu velmi dobře, přestože je nás tam více nových kluků. Ale 'Eddie' (Boasson Hagen) a Ben King, co jsou v týmu déle, říkali, že nikdy nebyli s ostatními takhle na stejné notě a se stejně bojovnými jezdci. Spolupráce se jim líbila," uvedl Kreuziger.

"Hlavní je to, že tam přišla parta lidí, kteří mají nějaké zkušenosti a vědí, jak to funguje v jiných týmech. A umí ty ostatní lidi naladit na stejnou notu, to je hrozně důležité k boji o velký úspěch," doplnil Kreuziger, jenž předchozí dvě sezony jezdil za stáj Orica-Scott.

Tým si navíc připsal jeden dílčí úspěch, neboť právě Boasson Hagen vyhrál úvodní desetikilometrovou časovku. "Věděli jsme, že měl dobrou zimu, ale že vyhraje hned první časovku, to jsme nečekali, s tím nikdo nepočítal a bylo to překvapení pro všechny. V dojezdech bylo vidět, že je na tom dobře. I kopec vyjel slušně," ocenil Kreuziger.

Sám nezastíral nadšení ze souhry s ostatními. "Jedna věc jsou výsledky, druhá je pak ta atmosféra. A dobrá atmosféra je podstatná k tomu, aby se dostavily výsledky. Z toho pohledu se cítím opravdu velmi dobře. Byla to první intenzita, teď bude důležité si dobře odpočinout," podotkl šestý muž posledního mistrovství světa v Innsbrucku.

"Viděli jsme, kde je potřeba pracovat, ale všechno jde správným směrem. Čísla jsou, jaká by měla být. Jsme naprosto spokojení. A já už se těším na další cíle," prohlásil dvaatřicetiletý Kreuziger.

Další program pro něho začne v italském Bardolinu. "Čekají mě tam dva kvalitní bloky tréninku. Pak letím do Spojených arabských emirátů. Bude tam poměrně hodně kvalitní sedmidenní závod, který začíná časovkou družstev," přiblížil Kreuziger, jenž se pak přesune do Evropy a následně ho čeká Strade Bianche a poté Tirreno Adriatico.

"Pro mě je teď každý závod důležitý, abych dostával do nohou intenzitu. Musím se tím protrápit, abych byl v dobré formě a byl připravený na ty závody v dubnu. V kopci je všechno v pořádku, potřebuju jen získat tu závodní rychlost do nohou, chyběl mi rytmus. Rozhodně to ale není tak, že by mě přepadala nějaká panika, to vůbec ne, všechno sedí, jak má, čísla jsou v pořádku," ujistil Kreuziger.

Za velkou výhodu považuje vybavení, které mají jezdci k dispozici. "Máme opravdu skvělý materiál. V top týmech je to na podobné úrovni, ale u nás je to fakt perfektní. Musím říct, že jsem měl vždycky štěstí, že jsem jezdil na super kolech těch velkých značek," pochvaloval si Kreuziger.

Sžívá se i s časovkářským speciálem BMC. "Trošku už jsem se s ním sžil a ještě se musím sžít víc. Je to excelentní kolo. Mám docela radost, že teď všechny závody zahrnují buď individuální časovku nebo časovku družstev. Takže do konce března ho budu používat docela často, pak ho trochu odložím do ardenských klasik," řekl Kreuziger.