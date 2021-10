Kreuziger se rozhodl ukončit kariéru, u cyklistiky ale zůstane

Praha - Český cyklista Roman Kreuziger ukončil v 35 letech kariéru silničního profesionála. U cyklistiky však zůstane i nadále jako sportovní ředitel přední světové stáje Bahrajn Victorious ve WorldTour, kde bude mít na starosti především klasikáře. Své rozhodnutí oznámil médiím na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Kreuziger se rozhodl skončit i přesto, že měl na stole nabídku ročního kontraktu ze stáje Gazprom-RusVelo, jejíž barvy hájil v této sezoně. "Po těch dvou letech, kdy jsem tomu dával všechno, ale nedostávalo se mi za to výsledků, na které jsem zvyklý, jsem se rozhodl skončit. Byl to takový malý signál k tomu to pozměnit a přejít do trochu jiné role," řekl Kreuziger.

S bahrajnskou stájí měl možnost podepsat dvouletou smlouvu, ale nakonec se rozhodl jen pro roční spolupráci. "Uvidíme, jak to bude vypadat. Podepsal jsem zatím na rok, abych zjistil, zda mě to bude naplňovat. Určitě to nebude tak, že bych se teď měl nudit. Nejsem rozhodně v nějaké depresi z toho, že končím," ujistil Kreuziger.

"Strávil jsem šestnáct let jako profesionál a jsem zvyklý na aktivní život. Zůstat jen doma nemůžu, to by se mnou bylo k nevydržení, takže jsem rád, že u cyklistiky mohu zůstat, a ještě navíc ve WorldTour. Těším se na to, je to pro mě nová výzva do života," doplnil Kreuziger.

Jeden z dlouhodobě nejlepších českých silničářů ukončil kariéru po 16 sezonách v profipelotonu. Právě u Kreuzigerova jména zůstávají nadále zapsaná česká maxima v umístěních na nejslavnějším závodě světa Tour de France a mistrovství světa. Na Tour byl v roce 2013 pátý, na šampionátu v Innsbrucku před třemi lety šestý. V úspěšném roce 2013 dosáhl také na jeden z nejcennějších triumfů v podobě vítězství na závodě Amstel Gold Race.