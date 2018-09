Innsbruck - Roman Kreuziger bude hlavním trumfem českých silničních cyklistů na světovém šampionátu v Innsbrucku. Dvaatřicetiletý jezdec může pomýšlet na přední příčky v závodě s hromadným startem, který bude poslední zářijovou neděli vrcholem šampionátu. Při profilu trati ho k tomu předurčují jeho vrchařské schopnosti, ale i silný tým okolo něj.

"Bylo by hezké mít medaili," zasnil se Kreuziger na moment při rozhovoru s novináři. "Ale absolutně neříkám, že si pro ni jedu. Jsem nohama pevně na zemi. Konkurence je obrovská. Bude záležet na tom, jak se bude člověk v daný den cítit. Ale myslím, že když si všechno sedne, desítka je reálná. Pak je to o detailech. I na těch nejtěžších jarních závodech v Ardenách jsem potvrdil, že v desítce dokážu být. A třikrát jsem tam také byl," připomněl jezdec stáje Mitchelton-Scott dubnové výsledky.

Podle něj bude hodně záležet hned na první hodině závodu. "Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet. Pokud budou odskakovat velké skupiny, tak bude lepší mít třeba Zdeňka (Štybara) s Pepou Černým vpředu a zbytek kolem mě. Myslím, že třeba Honza Hirt po Vueltě - pokud si orazí - tak v horských dojezdech vypadal nadějně," prohlásil Kreuziger.

"Honza překonal zdravotní potíže a postupně se rozjíždí. Mohl by být člověkem, který zůstane do pozdního finále. Má jako vrchař svoje kvality a Vuelta mu určitě dá kvalitní trénink po zranění, co měl. Měl by to být člověk, co bude k ruce v posledních dvou třech kolech," doplnil Kreuziger.

Síla týmu by měla být podle jeho strategických výhledů hlavně před průjezdy centrem. "Před kopcem bude vždy lepší najíždět vpředu, aby se člověk mohl kousek v kopci stáhnout a šetřit energii na další kola. Tým bude hodně vyrovnaný, postupně se rozjíždí i Karel Hník, i když neměl nejlepší sezonu. Věřím, že je schopný být v těžkých závodech k ruce v tom závěru," podotkl Kreuziger.

Hodně vidět byly české barvy už loni na šampionátu v Bergenu, kde převážnou část závodu kontrolovali čeští reprezentanti z jeho čela. "Nelze to však porovnávat, protože ty okruhy jsou totálně odlišné. V Bergenu bylo výhodné mít vepředu lidi, co tahají a kontrolují situaci. My tam seděli bezpečně, bez stresu. Tady to bude na jiných týmech, budeme tam moci sedět kolem třicáté čtyřicáté pozice," přemítal Kreuziger.

Silnice pro závod jsou široké a z jeho pohledu nikterak nebezpečné. "Nejsou tam mrtvé zatáčky, z nichž člověk musí sprintovat, je to poměrně plynulé. Není třeba být natlačený vpředu. Okruh nevyžaduje, abychom byli vidět jako loni. Důležité je, abychom byli vidět v závěru," pousmál se.

Na počasí nemá před závodem na 258,5 km přehnané požadavky. "Pětadvacet stupňů být nemusí. Ale když bude pět stupňů a bude déšť, nebude to příjemné pro nikoho. Bude to už tak hodně dlouhý den. A tím počasím by se závod ještě zpomalil. Bylo by to extrémně dlouhé a náročné nejen tím okruhem, ale i počasím. Přál bych si chladno a sucho," nastínil svou představu Kreuziger.

Zda vyhraje klasikář, či vrchař, se mu tipovalo těžce. "Záleží, jak se bude závodit. Hrozí, že závod bude tak těžký, že se lidé budou bát závodit. A bude to kontrolované. Pak hrozí, že pokud přejede dlouhý kopec Peter Sagan, je schopen krátký kopec přejet s nejlepšími vrchaři. Nepodceňoval bych ho. S Vueltou v nohách, pokud se dostane z pádu na Tour, tak se může klidně pokusit o čtvrtý titul," připomněl Kreuziger předchozí zlatý hattrick slovenské hvězdy.