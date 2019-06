Kreuziger kvůli přípravě na Tour vynechá mistrovství republiky

Praha - Cyklistu Romana Kreuzigera čeká závěrečná fáze přípravy na Tour de France, kde by měl být jediným Čechem ve startovním poli. Kvůli tréninkovému manku, které nabral po pádu v závodě Valonský šíp, vynechá nadcházející mistrovství republiky a bude se chystat v Itálii. Třiatřicetiletý cyklista s nejlepším umístění na Tour v české historii věří, že jeho stáj Dimension Data na slavném závodě zlomí dosud neúspěšnou sezonu. Kreuziger se na "Starou dámu" vrátí po roční odmlce.

Kreuziger je mezi dvanáctkou cyklistů, z nichž jihoafrická stáj vybere osmičku pro slavný závod. "Každý mluví o návratu na Tour de France, ale tým má mít sezení tento týden a rozhodnout o sestavě. Dokud člověk není na startu v Bruselu, tak tam není. Je ale pravda, že se soustředím velkou část sezony na to, abych na Tour byl. Takže doufejme, že se tam příští víkend objevím," řekl na tiskové konferenci v Praze Kreuziger.

O víkendu Kreuziger dojel v tradiční generálce na Tour, závodě Kolem Švýcarska, na 22. pozici. "Věděli jsme, že tam jedu s tím, že je to taková neznámá. Prvních šest dnů šlo až moc dobře, v posledních třech dnech dostalo tělo trochu víc zabrat. S výsledkem nemůžu být spokojený. Ale když si člověk vezme, že jsem kvůli pádu na Valonském šípu nabral dva a tři týdny tréninkové manko, kdy jsem mohl jezdit jen objemy, tak se něco takového dalo očekávat," podotkl Kreuziger.

"Intenzivní tréninky mi chyběly, to je důvod, proč nebudu startovat na společném mistrovství Česka a Slovenska v Trnavě. Budu mít tréninkový blok, abych získal intenzitu. V oblasti kolem Lago di Garda, kde mám své kopce, časy z lepších časů. Vím, jak rychle bych to měl jezdit. Přípravě podřizuji maximum, musí přijít okamžik, kdy se to zlomí," dodal Kreuziger, který drží pátým místem z roku 2013 české maximum na Tour.

Na nejslavnějším závodě světa ho čeká už devátá účast, naposledy předloni dojel celkově na 24. místě. "To byla jedna z Tour, která mi moc nevyšla. Necítil jsem se úplně nejlíp. Trochu jsem udělal změny v přípravě, člověk zkouší něco nového a pak si Tour protrpí. Doufám, že pokud na konci července dojedu, budu mít lepší pocity než z té minulé," uvedl Kreuziger.

Jeho stáji, za kterou závodí od začátku sezony, se zatím nedaří. "Jaro nebylo úplně povedené, ale v posledních závodech se tým zvedá. Druhá část sezony to může změnit v povedenou sezonu, Tour může vše zachránit," podotkl Kreuziger.

O konkrétních cílech příliš mluvit nechtěl. "Tour je ta, která mě udělala závodníkem. Je to závod, kde jsem byl čtyřikrát v desítce, kde jsem se ukázal v lepším světle. Vždy se na ni těším, i když po pár dnech ji začnete nenávidět. Je to taková zodpovědnost. Člověk byl párkrát v desítce, tak se snaží koukat na vyšší cíle. Člověk může mít nějaké osobní cíle, ale pak jsou koordinované týmem," podotkl Kreuziger.

"Tým má mít v týdnu mítink, je na sportovních ředitelích a trenérech, s jakou strategií do toho půjdou. Myslím, že to není o umístění, ale o prezentaci týmu na závodě. Samozřejmě vítězství v etapě by bylo dobrým začátkem, aby se tým nastartoval," dodal Kreuziger.

Na startu Tour by měl být jediným Čechem. "Jestli je tam člověk sám nebo ne, je ve finále jedno. Má týmové povinnosti. Tour není o tom, aby člověk vystartoval a povídal si s dalšími kluky z Čech. Já se budu snažit prezentovat co nejlíp sebe, tým, ale i to, že u toho jména je česká vlajka," prohlásil.