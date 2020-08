Kreuziger je v nominaci NTT, pojede desátou Tour

Kapské Město (JAR) - Český cyklista Roman Kreuziger figuruje v osmičlenné oficiální nominaci týmu NTT pro odloženou Tour de France, která začne úvodní etapou 29. srpna v Nice. Čtyřiatřicetiletý Kreuziger se tak může těšit na jubilejní desátou účast v nejslavnějším cyklistickém závodě světa.

Kreuziger se dočkal nominace i ve druhém roce u současného zaměstnavatele. Loni obsadil v celkovém pořadí Tour 16. místo, z minulosti má na kontě čtyři umístění v první desítce. V roce 2013 dosáhl pátou příčkou nejlepšího výsledku českého závodníka v konečném pořadí.

"Tour bude netradičně v srpnu, ale půjde určitě o vrchol sezony. Snad se všechno povede a podaří se dojet až do Paříže. Bylo by dobré, kdyby se to po té koronavirové pauze povedlo. Každopádně půjde o velmi těžkou Tour," uvedl v nahrávce pro média Kreuziger.

Oproti plánu se ale i s ohledem na start na Tour nezúčastní tento týden mistrovství republiky v Mladé Boleslavi, které bude opět společné pro Česko i Slovensko. Z preventivních důvodů nedoporučili týmoví lékaři účast například i slovenské hvězdě první velikosti Peteru Saganovi.

"Týmová pravidla se před Tour výrazně zpřísnila a jsou poměrně striktní. Sportovní ředitelé rozhodli, že budou minimalizovat kontakt závodníků s lidmi. Nechtějí riskovat nákazu koronavirem a drží nás v bublině. Chtějí nás co nejvíce chránit, takže nám zakázali startovat na domácích mistrovstvích a chtějí, abychom se co nejlépe připravili na Tour," vysvětlil Kreuziger.

Momentálně se připravuje v Itálii. "Z Gardy, kde budu do středy, se budu chystat na Tour, do Nice pak pojedu týmovým autem. Mám za sebou hodně těžký blok. Soustředění v Lucce, Strade Bianche, San Remo, teď Critérium du Dauphiné, takže toho bylo hodně a byl to velký šok pro tělo po tom půlroce bez závodů. Musím si teď hlavně odpočinout a dát se dohromady, abych byl na start v Nice připravený," plánoval Kreuziger.

Jeho parťáky v týmu na Tour budou Italové Giacomo Nizzolo a Domenico Pozzovivo, Dán Michael Valgren, Rakušan Michael Gogl, Jihoafričan Ryan Gibbons, Němec Max Walscheid a zkušený Nor Edvald Boasson Hagen, jenž má se "Starou dámou" stejně jako Kreuziger velmi bohaté zkušenosti.

"Když se na tuhle sestavu podíváte, můžeme při devíti rovinatých a třech kopcovitých etapách věřit ve dvanáct šancí na vítězství z celkových 21 etap. V prvních čtyřech etapách budou ty šance čtyři a po první bude příležitost obléci i žlutý dres, jak se nám to povedlo v roce 2016," připomněl šéf jihoafrické stáje Doug Ryder.

"V týmu máme lidi hlavně na etapy. Budeme se snažit být v únikách při těch horských etapách. Každý má na Tour vždy velkou motivaci a ta sezona je zatím hodně rychlá, jak jsou všichni hladoví po vítězstvích. Bylo to vidět i na San Remu, kde se jelo o půl hodiny rychleji než obvykle," konstatoval Kreuziger.

Již 107. ročník Tour de France, který měl původně odstartovat 27. června, skončí 20. září. Prvenství bude obhajovat mladý Kolumbijec Egan Bernal ze stáje Ineos.

Jeho týmový kolega Chris Froome, jenž se ale po sezoně rozloučí a zamíří do stáje Start-Up Nation, bude usilovat o pátý triumf, jímž by se dotáhl po bok Francouzů Jacquese Anquetila s Bernardem Hinaultem, Belgičana Eddyho Merckxe a Španěla Miguela Induraina. Dosud se Froome radoval v letech 2013, 2015, 2016 a 2017.