Křetínský vystoupil proti dohodě, kterou Google nabízí médiím

Paříž - Český podnikatel a majitel mediální skupiny CMI France Daniel Křetínský vystoupil proti dohodě, kterou americká internetová společnost Google nabízí francouzským tištěným médiím. Napsal to v příspěvku zveřejněném na webu francouzského levicového deníku Libération. Křetínský vlastní několik francouzských listů, jako je Elle, Marianne, Version Fémina a Télé 7 Jours. V příspěvku tvrdí, že dohoda není spravedlivá, a proto ji nepodepíše.

Křetínský v textu připomíná, že regulovat velké internetové společnosti už se svou směrnicí pokusila Evropská unie a Francie pak byla první zemí, která ji začlenila do své legislativy. Google, který čelí kritice za to, že ve svém vyhledávači veřejnosti zdarma zpřístupňuje zpravodajství, tak musel s francouzskými vydavatelskými podniky a s tiskovými agenturami začít jednat o platbách za využívání jejich obsahu.

Křetínský ale uvádí, že smlouvu, kterou americká firma jeho tištěným médiím teď nabízí, nepodepíše, protože pro ně není výhodná. V textu rozebírá řadu důvodů, od právních až po finanční. Google podle jeho názoru nepochopil ducha zákona a místo aby se snažil odměňovat novináře a média spravedlivě a transparentně a respektoval jejich autorská práva, snaží se je koupit a vnutit jim svůj model.

Americkou firmu kritizuje také za to, že zneužívá nepříznivé finanční situace menších médií. V závěru ujišťuje, že jeho CMI France je připravena a finančně vybavena na to, aby se mohla bránit u soudu jak sama za sebe, tak i jménem všech malých vydavatelů a novinářů, které by podpis takové dohody poškodil.