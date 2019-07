Křetínský s Tkáčem začínají vykupovat akcie společnosti Metro AG

Grünwald (Německo) - Investiční společnost EP Global Commerce (EPGC), kterou vlastní český investor Daniel Křetínský se svým slovenským kolegou Patrikem Tkáčem, zahájila výkup akcií německé obchodní skupiny Metro AG. Nabídka platí do 7. srpna a podmíněna je získáním nejméně 67,5 procenta všech kmenových akcií, oznámila dnes EPGC v tiskové zprávě.

Investiční skupina předložila veřejnou nabídku k ovládnutí Metra v polovině června. Tehdy sdělila, že nabízí za kmenové akcie 16 eur a za prioritní 13,8 eura, což všechny akcie ohodnocuje na 5,8 miliardy eur (148,3 miliardy Kč).

"Jsme pevně přesvědčeni, že naše nabídka je v nejlepším zájmu všech akcionářů Metro AG a také všech zainteresovaných osob," uvedl Křetínský. Dodal, že nabídka znamená pro držitele kmenových akcií zhodnocení o 34,5 procenta proti cenové úrovni z doby před 24. srpnem 2018, než EPGC učinila svou strategickou investici. Nabídka na výkup akcií platí ode dneška do 7. srpna, a to až do 24:00 středoevropského času.

Skupina Metro má ve 26 zemích 771 velkoobchodů Cash & Carry, které zaměstnávají přes 150.000 lidí. Firma vlastní také německé hypermarkety Real, které se ale snaží prodat, stejně jako aktivity v Číně. V České republice je skupina Metro zastoupena od roku 1997. Její divize Makro Cash & Carry ČR provozuje v Česku 13 velkoobchodních center.