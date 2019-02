Třinec - I když Lukáš Krenželok nepatří k vyhlášeným sběratelům kanadských bodů, dnešní zápas v Třinci byl jeho. Pětatřicetiletý útočník Liberce přispěl v magnetu kola k výhře Bílých Tygrů 5:2 na ledě Ocelářů gólem a třemi přihrávkami. Bitvu dvou nejlepších týmů týmů soutěže dnes ovládla třetí formace Liberce. Útok ve složení Ordoš, Jelínek, Krenželok obstaral čtyři trefy a ve všech měl Krenželok prsty.

"No nevím, jestli jsme řádili. Je tady asi dobrý vzduch, sedí mi to, jsem zvyklý z Ostravy," vtipkoval ostravský rodák a vítkovický odchovanec Krenželok, který v Liberci tráví už pátou sezonu. "Čtyři body se nenasbírají každý den, to je pravda. Celá lajna dneska dobrý, ale jsme hlavně rádi, že máme body pro tým."

Liboval si, že Severočechům sedl v Třinci hned začátek zápasu. "Na začátku jsme na ně vletěli. Byl tam odražený kotouč, já jsem to dorazil na 1:0 hned ve druhé minutě. To vám jako soupeři na začátku moc nepomůže, když do vás chtějí jít. Pak jsme z přesilovky dali na 2:0. Oni jsou mančaft, který chce hrát, a pak tam mají díry, to se pak hraje lépe," řekl Krenželok.

Liberec soupeři v celém utkání nenabídl příliš momentů, kterými by se mohl vrátit do hry. Jedním z mála byl úvod druhé části, když Třinec v přesilovce snížil na 1:2.

"Udělali jsme zbytečný faul, když jsme to zatáhli zpátky. Oni do toho museli dát všechno, napadali ve třech. Ale řekli jsme si, že souboje musíme ustát, dát si to dopředu, že budeme mít šance. To se taky stalo, párkrát jsme jim tam ujeli a uklidnili to," řekl Krenželok.

Podle něj měl celý tým na vědomí, že v posledním vzájemném zápasu pod Ještědem Liberec v závěru promrhal třígólové vedení v rozmezí několika minut a Třinec rychle vyrovnal z 0:3 na 3:3. "Doma to nebylo ideální. Tam jsme začali zbytečně zmatkovat, teď jsme si to pohlídali. Zůstali jsme na puku, doma jsme to odhazovali a oni dali najednou góly," podotkl Krenželok.

Krenželok si pochvaloval, že jeho řada dokázala střelecky zastoupit tradiční tahouny z první formace. "Je to dobrá věc, že dala góly i jiná lajna. Blíží se play off, kdyby to takhle šlapalo, může udeřit kterákoliv lajna, což je pro tým dobře. My dva s Jelenem (Jelínkem) ustojíme souboje, on hraje výborně buly, Ordy (Ordoš) nám tam lítá a vybojuje hodně kotoučů. Teď nám to tam začíná padat," prohlásil Krenželok.

Liberec má nyní v čele tabulky šestibodový náskok před druhou Plzní, ale jako vítěz základní části se zdaleka nevidí. "To vůbec ne, ještě devět kol zbývá, to je moc bodů. Samozřejmě chceme hrát co nejlépe, proč nebýt první... Máme to dobře rozjeté. Ale je tam Třinec, Plzeň teď jede. Nějak se to rýsuje a jsme rádi, že v náš prospěch," dodal Krenželok.