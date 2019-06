Kremlíkovi schází v rozpočtu miliardy na dopravní stavby

Praha - Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) není zcela spokojen s penězi, se kterými počítá pro jeho resort první návrh státního rozpočtu na příští rok. Novinářům to dnes řekl před zasedáním vlády, na kterém se budou ministři návrhem ministerstva financí zabývat. Kvůli dopravním stavbám by si Kremlík představoval navýšení rozpočtu v řádu miliard korun. Tradiční jednání o závěrečné podobě rozpočtu chystají s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) na léto i další ministři.

"Úplně spokojený nejsem, samozřejmě bych chtěl určité změny. Samozřejmě navýšit příjmy," uvedl Kremlík. Se snížením počtu zaměstnanců, které požaduje plošně Schillerová, nemá Kremlík problém. "Tam to považuji za důvodné, je to racionalizace, optimalizace. Ale pokud jde o výdaje na dopravní infrastrukturu, tam z mého pohledu je třeba rozpočet navýšit ve vztahu k ministerstvu dopravy," řekl. Z jeho pohledu na stavby zahajované v roce 2020 chybí miliardy korun.

Zopakoval, že za nereálné považuje zvýšit cenu roční dálniční známky z nynějších 1500 korun. "Myslím si, že by to nebylo fér vůči řidičům," uvedl. O růstu ceny je podle něj možné uvažovat teprve po dokončení modernizace dálnice D1. Ministerstvo financí přitom počítá v návrhu rozpočtu s navýšením příjmů z dálničních známek o dvě miliardy korun. "To je otázka na paní ministryni Schillerovou," řekl Kremlík.

Výdaje ministerstva dopravy by se v roce 2020 měly proti letošnímu roku snížit zhruba o 12 miliard na 60,2 miliardy korun, vyplývá z návrhu státního rozpočtu. Výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého jsou financovány dopravní stavby, jsou navrženy na na 65,5 miliardy korun.

Se Schillerovou plánují v létě jednat i ministři sociální demokracie Antonín Staněk a Miroslav Toman. "První avíza hovořila o tom, že by resort měl přijít o téměř dvě miliardy, v tuto chvíli jsme na nějakých 700, 400 milionech, musím říct, že ani to se mi nezamlouvá," řekl ministr kultury Staněk. Šéfovi zemědělství Tomanovi schází peníze na lesy a ochranu vody. "Jsme domluveni, že se na to sejdeme v červenci, srpnu," uvedl.