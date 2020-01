Kremlík zakázku k dálničním známkám nezruší, zkusí ji zlevnit

Praha - Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky nezruší. Bude se Státním fondem dopravní infrastruktury hledat cesty pro její zlevnění. Ministr to uvedl po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO), kterému se vypsání zakázky nelíbilo a vyjádřil se pro její zrušení.

Systém by mohl zlevnit co možná největším otevřením částí, které jsou v současnosti nastavené jako utajené. Právě režim utajení zakázku prodražoval. Vybraná společnost Asseco Central Europe měla od státu dostat 401 milionů korun, což se premiérovi i opozici zdálo příliš.

Kremlík spolu s šéfem fondu dopravy Zbyňkem Hořelicou premiérovi celou zakázku dopodrobna popsali a vysvětlili, proč byly některé části v režimu utajení. Ministr ani Hořelica nechtěl před podrobnou analýzou odhadovat, o kolik by zakázka mohla zlevnit.

SFDI, který má systém elektronických dálničních známek na starosti, v úterý oznámil, že IT části vybuduje společnost Asseco Central Europe. Ta bude systém i následně čtyři roky provozovat. Zakázka přitom byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášena klasická veřejná soutěž. Dnes fond na tiskové konferenci uvedl, že si za zakázkou stojí a její organizace byla v pořádku. Opoziční poslanci kritizovali cenu i způsob výběru dodavatele. Ministerstvo dopravy výběr hájilo, postup byl dle úřadu podle zákona a cena zahrnuje celý IT systém. Systém elektronických vinět začne fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony.

"Celé od počátku je to špatně, mně se to hrubě nelíbí a bude se o tom jednat. Myslím, že to bylo tak zorganizované a vypsané, že by to mělo být zrušeno," řekl Babiš před schůzkou s Kremlíkem. Řekl také, že je na SFDI i Kremlíka značně naštvaný. Podle premiéra je absurdní, že vláda řeší "haléřové záležitosti" a podobnou zakázku nikoli. "Když je takhle důležitá zakázka, kde máme inkaso šest miliard za dálniční známky, lidem jsme slíbili, že to bude elektronicky, tak si to měl proboha někdo pohlídat, aby to fungovalo," uvedl předseda vlády.

Ekonomický deník dnes uvedl, že právě druhá zakázka na zajištění prodejních míst na elektronické dálniční známky, kterou vypsal SFDI, by podle zadávací dokumentace měla stát 477 milionů bez DPH na pět let, v případě prodloužení o dalších pět let pak 926 milionů korun.

Zakázka k dálničním známkám je v pořádku, uvedl fond dopravy

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) si za zakázkou na IT systém k dálničním známkám stojí, podle fondu byla její organizace v pořádku. V pondělí představí materiály o ní vládě. Průměrné roční náklady by se v příštích deseti letech měly pohybovat kolem 205 milionů korun, přibližně o 120 milionů méně než v současnosti. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl šéf fondu Zbyněk Hořelica. Premiér Andrej Babiš dnes řekl, že zakázka byla zorganizována špatně a měla by být zrušena.

Elektronická dálniční známka by měla začít fungovat od příštího roku. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který má systém na starosti, v úterý oznámil, že IT části vytvoří společnost Asseco Central Europe. Systém bude i další čtyři roky provozovat. Celkem by společnost měla od státu dostat 401 milionů korun. Podle šéfa fondu jde o maximální částku, v budoucnu se může snížit. Cenu podle fondu potvrdil i posudek, který vypracovala Znalecká kancelář Dr. Ludvíka.

Zakázka na IT systém by měla zahrnovat zejména vytvoření a provoz e-shopu a mobilní aplikace k nákupu a správě dálničních známek, dále uživatelský portál, call centrum, evidenci zaplacených poplatků, registr osvobozených automobilů, účetnictví, clearing, reporting, zabezpečení a rozvoj celého systému a jeho následný provoz.

"Jde o významný informační systém, který bude navázán na další státní systémy," uvedl Hořelica. Upozornil na to, že stát bude vlastníkem IT systému, což v budoucnu umožní vybrat jiného provozovatele nebo převzít jeho provoz do vlastních rukou.

Zakázka byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášena klasická veřejná soutěž. Podle šéfa fondu byl tento postup zvolen kvůli požadavkům zpravodajských a bezpečnostních služeb. Jejich cílem je patrně zamezit tomu, aby se informace o vozidlech těchto institucí objevily ve registru systému, na údaje o nich by se tak měla vztahovat výjimka. Kritizoval ji například člen sněmovního podvýboru pro dopravu Lukáš Černohorský (Piráti), podle kterého může být speciální režim pro vozidla zpravodajských služeb kontraproduktivní, když se právě na udělené výjimky mohou zaměřit například hackeři. Přesné důvody utajení nechtěli zástupci SFDI s odvoláním na zákon komentovat.

SFDI oslovilo pět firem, které splňují odborné požadavky a příslušnou úroveň prověrky. Podle zástupců fondu nebylo z časových důvodů možné oslovit více firem. Oslovené firmy byly vybrány ze seznamů Národního bezpečnostního úřadu.

Vedle zakázky na IT služby je těsně před dokončením i výběr provozovatele, který zajistí síť obchodních míst k prodeji známek. Podle odhadů by měla tato síť v příštích pěti letech vyjít na 477 milionů korun. Další části systému elektronických dálničních známek, které bude nutné zajistit, jsou speciální vozidla pro kontrolu, platební služby, integrace informačních systémů a tvorba statistiky o průjezdech vozidel na zpoplatněných úsecích.