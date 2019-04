Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman jmenuje Vladimíra Kremlíka ministrem dopravy k 30. dubnu. Kandidát na ministra dopravy Kremlík to řekl novinářům po dnešní schůzce s prezidentem v Lánech. Kremlík ve funkci vystřídá nejdéle sloužícího ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), který minulý týden oznámil, že se rozhodl ve vládě skončit.

"Pan prezident mně oznámil, že mě jmenuje ministrem dopravy k 30. dubnu 2019," řekl Kremlík. Setkání podle něj bylo přátelské.

Kremlík by chtěl ve funkci především usilovat o zjednodušení a zefektivnění legislativy v oblasti povolování liniových staveb. Za další prioritu označil zrychlení výstavby a přípravy klíčových dopravních staveb. "Z mého pohledu se jedná o stavby D3, D6, D35, D52 a samozřejmě silniční okruh kolem Prahy," řekl. Věnovat se chce i tomu, aby nedocházelo k protahování kolapsů na některých dálnicích. "Pokud bude vyžadována legislativní změna, samozřejmě ji budu iniciovat," podotkl. Se Zemanem mluvil i o mýtném. Za svou prioritu označil i zabezpečení kontinuity přechodu na mýto po 1. lednu 2020.

Kremlík chce pokročit i s budováním železnice na pražské letiště a do Kladna. Pokud se ukáže úspěšnost partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projekty) u dálnice D4, bude chtít tuto formu financování rozšířit i na další dopravní stavby, zejména na D3. Prázdné drážní budovy chce nabídnout veřejnosti. Do konce volebního období by chtěl, aby byly minimálně vytyčeny některé trasy vysokorychlostního železničního spojení. Pracovat chce také na zvýšení efektivity fungování Ředitelství silnic a dálnic, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah, ČD Carga a ČD Telematiky.

Kremlík se plánuje tento týden sejít se svým předchůdcem Ťokem. Řekl, že si jeho práce váží. Plánuje také schůzku s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Hanákem a se zástupci železničářských odborů.

Kremlík novinářům řekl, že s prezidentem neřešil personální otázky. S řediteli podřízených organizací se chce nejdříve sejít, poté se rozhodne o dalším postupu.