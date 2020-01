Kremlík chce jednostupňové stavební řízení, má zrychlit přípravu

Praha - Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) chce u dopravních staveb zavést jednostupňové stavební řízení. Proti prvnímu rozhodnutí úřadů by tak nebylo možné odvolání, případné námitky by řešil soud. Opatření by mělo přípravu staveb zrychlit minimálně o rok. Kremlík to dnes řekl novinářům. V současnosti trvá příprava dálnic až 13 let.

Návrh na jednostupňové stavební řízení nyní začalo připravovat ministerstvo. Opatření by se mělo stát součástí připravované novely liniového zákona, do které by se dostalo pravděpodobně formou poslaneckých návrhů.

Současná podoba novely liniového zákona by podle ministra měla zkrátit přípravu zhruba o čtyři roky. Návrh zavádí několik novinek, mezi ty nejvýznamnější patří zrychlení vyvlastňování pozemků, kdy úřady by nově měly mít 60 dní na stanovení ústního jednání s majiteli, po kterém bude následovat třicetidenní lhůta pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění. V současnosti žádná lhůta stanovena není.

Návrh dále zavádí jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. Toto stanovisko by mělo nahradit veškeré správní akty nutné k ochraně přírody. Lhůta pro vydání stanovisek by navíc měla být 30 dní, ve složitých případech dvojnásobná. Pokud se úřady nevysloví, uplatní se tzv. fikce souhlasu. Novela by také umožnila vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb k ocenění jejich hodnoty. Novinky by měly být i v územním plánování.

Příprava dálnic a silnic v Česku trvá výrazně déle než v některých okolních zemích. Například v Německu příprava zabere kolem sedmi let. Stavba následně trvá v průměru další tři roky.

Loni bylo v Česku zprovozněno 34 kilometrů nových dálnic, letos stát plánuje otevřít kolem 21 kilometrů.