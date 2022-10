Kreml: Spojené státy po únicích z Nord Streamu zvýšily cenu LNG i jeho prodej

Ilustrační foto - Dodávka zkapalněného zemního plynu (LNG) v tankeru míří do Polska (na archivním snímku z 11. prosince 2015).

Moskva/New York - Spojené státy po únicích plynu z podmořského potrubí Nord Stream zdražily zkapalněný zemní plyn (LNG) a zvýšily jeho prodej. Bez bližších podrobností to dnes podle tiskových agentur prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Spojené státy v minulosti opakovaně kritizovaly výstavbu plynovodu Nord Stream 2, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa, a nyní těží ze zvýšeného zájmu o LNG především v Evropě.

Evropská unie se začala od ruského plynu v minulých letech odklánět se zdůvodněním, že chce snížit závislost na energetických surovinách z Ruska. Až Moskva na konci letošního února zahájila invazi na Ukrajinu, EU přípravy na odklon od ruských energií urychlila. Ruská plynárenská společnost Gazprom pak začala dodávky do unie snižovat, až je plynovodem Nord Stream zastavila úplně. Gazprom dnes uvedl, že vývoz zemního plynu do zemí mimo Společenství nezávislých států (SNS) za prvních devět měsíců letošního roku meziročně snížil o 40,4 procenta na 86,9 miliardy metrů krychlových.

Cena plynu se za poslední rok výrazně zvýšila, a to jak pro evropský, tak i pro americký trh. Ve Spojených státech je ale cena zhruba sedminová ve srovnání se západní a severní Evropou. Prudce se zvýšily sazby tankerů za přepravu LNG, v případě okamžitého dodání se cena od začátku září více než ztrojnásobila. Tlak na cenu by mohla zvýšit rovněž očekávaná chladnější zima v Asii, pokud se naplní předpověď jevu La Niňa, uvádí web Global Energy Hub.

K růstu ceny plynu v USA v červnu přispěl i požár v terminálu na zkapalněný zemní plyn, který v Texasu provozuje americká společnost Freeport LNG. Její terminál patří k největším vývozním zařízením tohoto druhu ve Spojených státech a do června z něj zkapalněný plyn proudil zejména do Evropy. Podnik očekává, že většinu produkce v terminálu obnoví do konce roku.

Poblíž Dánska a Švédska byly minulý týden na plynovodech Nord Stream 1 a 2 v Baltském moři objeveny celkem čtyři úniky. Jejich příčina se nyní vyšetřuje. Úniky už se podařilo zastavit a tlak v plynovodech stabilizovat, uvedl dnes Gazprom. Firma dodala, že pracuje na omezení vlivu úniků na životní prostředí a že jednou větví plynovodu je možné plyn znovu začít dodávat.

Podle Peskova existuje strana, která je při absenci fungování plynovodů schopna prodat více LNG za vyšší cenu. "Tato strana je dobře známá, jsou to Spojené státy," řekl Peskov a dodal, že existují země, které mají vojensko-technologické kapacity k provedení takové sabotáže, za jakou lze považovat i zničení Nord Streamu. Peskov ale jako viníka Spojené státy přímo nejmenoval. Podle logiky Kremlu nemají evropské země jakožto odběratelé a Rusko jakožto dodavatel plynu zájem na poškození infrastruktury plynovodů.

Podle EU i politiků z jednotlivých evropských zemí stojí za poškozením potrubí Nord Streamu úmyslné útoky. Rusko odmítlo, že by bylo za škody zodpovědné a ruský prezident Vladimir Putin v pátek obvinil Spojené státy a jejich spojence, že plynovody poškodili oni. Že potrubí Nord Stream nechal poškodit Washington, na twitteru naznačil i bývalý polský ministr zahraničí a nynější europoslanec Radoslaw Sikorski.

Nord Stream 1 byl donedávna hlavní trasou pro přepravu ruského zemního plynu do EU. Plynovod Nord Stream 2, který vede paralelně a má i stejnou kapacitu, byl dokončen loni. Úřady v Německu ale nedaly souhlas k jeho zprovoznění a vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu podle expertů není pravděpodobné, že by se na tom v dohledné době něco změnilo.