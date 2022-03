Kreml: Rusko nebude požadovat, aby odběratelé ihned platili za plyn v rublech

Moskva/Brusel - Rusko nebude požadovat, aby odběratelé ihned platili za zemní plyn v rublech. Z technologického hlediska půjde o delší proces, řekl dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Ruská vláda, centrální banka a energetický gigant Gazprom mají do čtvrtka na pokyn prezidenta Vladimira Putina předložit návrhy na to, jak budou "nikoli přátelské" země za ruský plyn platit v rublech. Odběratelé plán označují za porušení uzavřených dohod. Evropa z Ruska dováží asi 40 procent plynu. Dodávky ruského plynu do Evropy po třech klíčových plynovodních trasách byly dnes ráno stabilní.

"Rozhodně ne," odpověděl Peskov na otázku, zda by se od čtvrtka mělo za ruský plyn platit v rublech. "Jak jsme uvedli dříve, platby a dodávky jsou časově náročným procesem. To neznamená, že by se mělo platit (v rublech) za zítřejší dodávku. Z technologického hlediska se jedná o delší proces," dodal.

Putinovo nařízení účtovat "nikoli přátelským" zemím za ruský plyn v rublech posílilo rubl. Ruská měna se dříve po ohlášení západních sankcí proti Moskvě propadla na historické minimum. Evropské ceny plynu prudce vzrostly.

Předseda Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, Vjačeslav Volodin, dnes uvedl, že Evropská unie bude muset platit v rublech, pokud bude chtít ruský plyn. Dodal, že stejným způsobem by se mohl účtovat vývoz ropy, obilí, kovů, hnojiv, uhlí a dřeva.

Evropské státy, který za ruský plyn platí převážně v eurech, tvrdí, že Rusko nemá právo měnit smlouvy. Skupina zemí G7 ruský požadavek odmítla.

Průtoky ruského plynu do Německa plynovodem Nord Stream 1, který vede po dně Baltského moře, dnes ráno odpovídaly úrovni z předchozích 24 hodin.

V plynovodu Jamal začal plyn poprvé od 15. března proudit západním směrem, vyplývá z dat německého operátora Gascade. Ruský plynárenský gigant Gazprom si rezervoval tranzitní kapacitu směrem na západ.

Zemní plyn touto trasou zpravidla proudí na západ, nicméně 15. března se tok obrátil, protože nominace na přepravu plynu do Německa klesly na nulu, zatímco polští zákazníci nakupovali plyn z Německa.

Požadovaná kapacita na přepravu ruského plynu z Ukrajiny na Slovensko přes hraniční uzel Veľké Kapušany, což je další významná cesta pro přepravu ruského plynu dál do Evropy, dnes v porovnání s úterým zůstává beze změny, ukazují data slovenského provozovatele plynovodů Eustream.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v dubnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku se dnes po poledni pohybovala kolem 121,65 eura (2975 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ve srovnání s předchozím dnem vzrostla o 12,2 procenta.