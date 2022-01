Kreml: Rusko a Západ se naprosto rozcházejí, což je znepokojivé

Moskva/Washington - Rusko na jedné straně a Spojené státy a Severoatlantická aliance na straně druhé zastávají zcela rozdílné postoje, což je důvodem ke znepokojení. V rozhovoru s americkou zpravodajskou televizí CNN to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Mimo zopakoval i požadavek Ruska na právně závazné garance, že Ukrajina do NATO nevstoupí. To Západ odmítá.

Mluvčí Kremlu v rozhovoru kategoricky odmítl tvrzení, že Rusko se chystá k vojenské eskalaci nebo útoku na Ukrajině. "Za prvé, můžete sám vidět, že se to neděje. Za druhé, minulou noc jsme slyšeli, že (bezpečnostní poradce prezidenta USA Joea Bidena) Jake Sullivan slíbil do 24 hodin předložit důkazy, a pokud se nemýlím, tak stále čekáme," řekl mluvčí v rozhovoru s moderátorem CNN Fareedem Zakariou. "Žijeme ve světe falešných obvinění, falešných zpráv, ve světě lží," dodal kremelský mluvčí.

Peskov poukázal na podle něj znepokojující bezvýslednost diplomatických jednání z tohoto týdne mezi Ruskem a USA a NATO a také v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). "Nějaké porozumění mezi námi existuje," připustil Peskov. "Ale obecně, v zásadě nyní můžeme říct, že se rozcházíme, zcela rozcházíme. A to není dobré, to je znepokojivé," prohlásil Peskov. Zdůraznil však, že Moskva je ochotna v rozhovorech pokračovat, pokud jsou západní země připraveny diskutovat o svých bezpečnostních požadavcích vážně.

Rusko v posledních týdnech nahromadilo podél hranic s Ukrajinou na 100.000 vojáků a Západ se zatím jen dohaduje, co Moskva zamýšlí. Rusko říká, že chce mimo jiné zamezit vstupu Ukrajiny a dalších postsovětských zemí do NATO. Bidenova administrativa v pátek upozornila, že ruští aktéři chystají možné sabotážní akce vůči svým vlastním silám a provokace na sociálních sítích, aby měla Moskva záminky pro invazi na Ukrajinu, pokud diplomacie selže.

"Nikdo nikomu nevyhrožuje vojenskou akcí," ujistil Peskov na dotaz ohledně možné ofenzivy v případě neúspěchu diplomatických jednání a dodal, že by to bylo šílenství. Podle mluvčího Kremlu však Rusko bude připraveno přijmout blíže neurčená odvetná opatření, pokud NATO nevyhoví jeho požadavkům.

"Nehovoříme o zítřku, není to otázka hodin", řekl Peskov. Ale "nechceme měsíce nebo rok trvající jednání, jen abychom se bavili o neshodách mezi námi".