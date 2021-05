Kreml: Putin rozhodne o summitu s Bidenem po analýze schůzky šéfů diplomacií

Reykjavík/Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin se rozhodne o summitu s americkým prezidentem Joem Bidenem poté, co Kreml zanalyzuje výsledky jednání šéfů diplomacie Ruska a Spojených států. Novinářům to dnes sdělil mluvčí ruské hlavy státu Dmitrij Peskov, který zároveň setkání diplomatů označil za pozitivní signál. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov po středeční schůzce se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem odmítl odpovědět, zda Moskva souhlasí s navrhovaným summitem. Jednání nazval konstruktivními a řekl, že doufá, že lídři obou zemí najdou způsob, jak dále zlepšit vztahy mezi Ruskem a USA.

"Výsledky setkání Lavrova a Blinkena budou zanalyzovány a prezident poté rozhodne," uvedl podle agentury TASS Peskov, přičemž jednání ministrů zahraničí označil za pozitivní signál. "Nicméně tento proces samozřejmě nebude snadný, skutečně se nahromadilo velmi mnoho problémů," podotkl mluvčí Kremlu, podle kterého Lavrov Putina o výsledcích jednání s Blinkenem okamžitě informoval.

Blinken a Lavrov se sešli ve středu v islandském hlavním městě Reykjavíku na okraj zasedání ministrů členských zemí Arktické rady. Agentura RIA Novosti po jednání napsala, že ruský ministr schůzku se svým americkým protějškem označil za konstruktivní. První osobní setkání vrcholných diplomatů trvalo hodinu a tři čtvrtě, přitom původně se očekávalo, že bude jen hodinové.

Nejmenovaný činitel citovaný agenturou Reuters uvedl, že ministři se dohodli na tom, že ponechají na Bidenovi a Putinovi, aby sami oznámili datum případné společné schůzky.

Blinken dal Lavrovovi najevo, že Washington usiluje o propuštění Paula Whelana a Trevora Reeda, dvou amerických občanů vězněných v Rusku. Řekl mu také, že Spojeným státům dělá starosti ruská vojenská přítomnost na Ukrajině a v jejím blízkém okolí i zdravotní stav ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Podle západních laboratoří byl loni otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. Léčil se v Německu, po návratu do vlasti ho ale ruské úřady zadržely a poslaly na dva a půl roku do vězení.

Během schůzky Blinkena s Lavrovem vyšlo oficiálně najevo, že Spojené státy uvalily sankce proti osmi lodím a institucím zapojeným do stavby plynovodu Nord Stream 2, který povede po dně Baltského moře a bude jím proudit plyn z Ruska do Německa. Americká administrativa však upustila od sankcí proti společnosti Nord Stream 2 AG, která za projektem stojí, a jejímu výkonnému řediteli Matthiasi Warnigovi, jenž je považován za spojence Kremlu. "To je rozhodně pozitivní signál," reagoval dnes Peskov na rozhodnutí Washingtonu upustit od postihů.

Blinken a Lavrov zdůraznili, že obě země mají velmi rozdílné názory na světové dění, ale stále mohou najít cesty, jak spolupracovat, napsala agentura Reuters. Tatáž agentura nedlouho po schůzce citovala nejmenovaný americký zdroj, který jí sdělil, že setkání žádný průlom nepřineslo, práce na vylepšování vztahů mezi oběma zeměmi podle něj přijde v příštích týdnech a letech.

Mezi Spojenými státy a Ruskem panuje v posledních měsících velké napětí. Biden v březnu přisvědčil na otázku, zda pokládá Putina za "zabijáka", a prohlásil, že Rusko "zaplatí" za údajné vměšování do amerických voleb. Moskva kvůli tomu povolala svého velvyslance v USA ke konzultacím, doposud se do Spojených států nevrátil, píše agentura Reuters. V polovině dubna pak USA uvalily na Rusko sankce a vyhostily deset jeho diplomatů za údajné vměšování Ruska do listopadových voleb v USA či kybernetické útoky na americké vládní instituce a soukromé firmy pod taktovkou Moskvy. Rusko recipročně vyhostilo deset amerických diplomatů. V pátek Moskva zařadila Spojené státy spolu s Českem na seznam zemí, které nejsou přátelské.