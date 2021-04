Kreml pokládá všechny otázky ohledně schůzky Putina a Bidena za předčasné

Moskva - Za předčasné označil dnes mluvčí Kremlu úvahy o termínu, místě a možné agendě americko-ruského summitu, jehož uspořádání navrhl americký prezident Joe Biden v úterním telefonickém rozhovoru se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Telefonát označil Putinův mluvčí Dmitrij Peskov podle agentury TASS za věcný.

Mluvčí podle agentury Interfax neodpověděl na dotaz, zda se Moskva před summitem bude dožadovat omluvy za dřívější Bidenova vyjádření na Putinovu adresu. Biden v televizním rozhovoru přikývl na dotaz, zda pokládá Putina za "zabijáka", a varoval, že Rusko zaplatí za vměšování do amerických voleb. "Ponechám tuto otázku bez vyjádření," řekl Peskov.

Finsko, které hostilo schůzku Putina s Bidenovým předchůdcem Donaldem Trumpem, se už nabídlo, že je připraveno případně se zhostit i dalšího summitu, uvedl TASS s odvoláním na finskou prezidentskou kancelář. Podle ní byla tato nabídka učiněna ještě před úterním rozhovorem.

"Zatím je předčasné hovořit o tomto setkání konkrétním způsobem. Je to nový návrh, budeme jej posuzoval a analyzovat," řekl kremelský mluvčí v odpovědi na otázku, zda se zvažuje místo a termín vrcholné schůzky. Oba prezidenti se podle Peskova dohodli, že o setkání se dál bude jednat prostřednictvím diplomatických kanálů. Peskov podle TASS také řekl, že se dosud neplánuje, jaká témata by prezidenti měli probrat. "Zatím se žádná příprava této schůzce nekoná. Bylo by předčasné takto klást otázky," odpověděl na dotaz, zda Putin a Biden budou hovořit o situaci na východě Ukrajiny, kde stoupá v poslední době napětí kvůli soustřeďování ruských vojsk u ukrajinských hranic a odkud jsou stále častěji hlášeny střety ukrajinských jednotek s proruskými separatisty.

Kreml podle Peskova také nadále posuzuje americké pozvání, aby se Putin po internetu zúčastnil nového "klimatického" summitu. "Teprve jsme začali dostávat informace o organizačních a dalších aspektech souvisejících s uspořádáním tohoto virtuálního summitu. Až dosud se nám nedostávalo informací, jak to bude uspořádáno, v jakém pořadí se bude vystupovat a kdo bude předsedat, k čemu by se mělo dospět, zda bude závěrečný dokument atd. Na tyto otázky teprve začínáme dostávat odpovědi, které studujeme," řekl.

Putinův poradce Jurij Ušakov si dnes pozval amerického velvyslance v Moskvě Johna Sullivana, aby jej varoval, že Rusko "rozhodně" odpoví na případné nové americké sankce proti Rusku, informovala agentura Interfax.

Ruský vicepremiér Jurij Borisov dnes na ekonomickém fóru v Krasnojarsku označil sankce za důvod, proč se dosud nedostal na trh nový ruský dopravní letoun MS-21, který má konkurovat Airbusu a Boeingu v nejžádanější třídě civilních letadel. Rusko bylo zatím s to nahradit americké a japonské kompozity v křídle a v ocasní části nového letadla a vyvinout domácí motory, ale ještě pracuje na avionice.