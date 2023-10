Kreml označil tvrzení Západu o dodávkách zbraní z KLDR za nepodložená

Moskva - Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes podle státní agentury TASS označil za "nepodložené" tvrzení Západu ohledně dodávek zbraní Rusku ze Severní Koreje. Mluvčí Bílého domu John Kirby minulý týden uvedl, že KLDR poskytla Rusku více než 1000 kontejnerů s vojenským vybavením a municí, kterou může Moskva využít ve své válce na Ukrajině.

"Není to jen britská rozvědka, je to i americká rozvědka, říkají to pořád, aniž by poskytly nějaké důkazy," řekl dnes novinářům mluvčí Kremlu Peskov. Dodal, že Rusko bude se Severní Koreou nadále budovat vztahy. "Je to naše výsostné právo a nemyslíme si, že má někdo právo do toho zasahovat," řekl Peskov.

Bílý dům zveřejnil snímky, které podle něj ukazují nakládku kontejnerů s municí na loď plující pod ruskou vlajkou. Kontejnery mezi 7. zářím a 1. říjnem putovaly ze severokorejského Nadžinu do ruského dálněvýchodního přístavu Dunaj nedaleko Vladivostoku a podle Američanů skončily v muničním skladu ve městě Tichoreck na jihu Ruska, asi 300 kilometrů od hranic s Ukrajinou.

Úvahy o možné zbrojní spolupráci KLDR a Ruska se objevily poté, co se minulý měsíc v Rusku setkali ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un. Severokorejský diktátor v půlce září odcestoval obrněným vlakem na ruský Dálný východ a s šéfem Kremlu jednal na kosmodromu Vostočnyj. Následně za doprovodu ruského ministra obrany Sergeje Šojgua navštívil další klíčová vojenská a technologická místa v regionu.

To vyvolalo obavy Západu ohledně zbrojního spojenectví mezi oběma zeměmi, hlavně v kontextu možné ruské pomoci Pchjongjangu s vysláním špionážního satelitu do vesmíru a dodávky zbraní pro ruskou armádu, která už 20 měsíců vede válku na Ukrajině. Podle Kirbyho se Spojené státy domnívají, že Pchjongjang se snaží výměnou za munici získat moderní ruské zbraně, které bude moci využít i ve svém jaderném programu.