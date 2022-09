Kreml označil obvinění ruských sil z páchání zločinů u Izjumu za lež

Kyjev - Kreml dnes označil obvinění, že ruské invazní jednotky spáchaly válečné zločiny na území ukrajinské Charkovské oblasti, za lež. Přibližně 450 těl - z nichž většina byli podle ukrajinských úřadů civilisté - bylo nalezeno v hrobech poblíž východoukrajinského Izjumu poté, co ukrajinští obránci vytlačili z oblasti ruské vojáky, uvedla agentura Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden uvedl, že vyšetřovatelé na místě našli důkazy mučení, včetně těl se svázanýma rukama, a obvinil ruské jednotky ze spáchání válečných zločinů.

"Je to stejný scénář jako v Buči. Je to lež a my samozřejmě budeme v tomto příběhu hájit pravdu," prohlásil dnes mluvčí mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, který tak podle Reuters reagoval na dotaz ohledně Zelenského vyjádření.

Kremelský mluvčí přitom zmínil město Buča v Kyjevské oblasti, odkud se ruské invazní jednotky stáhly na přelomu března a dubna a vzápětí odtamtud začaly přicházet zprávy o masakrech civilistů ruskými vojáky během okupace a také o nálezech masových hrobů. Svět po osvobození Buče šokovaly snímky mrtvých lidí ležících na ulicích.

Moskva i tehdy zodpovědnost popřela. Peskov tehdy podle agentury Interfax prohlásil, že Kreml nevěří videozáznamům, na kterých jsou vidět zabití, přičemž Rusko záběry označilo za podvrhy. Moskva pravidelně popírá, že by se ve své vojenské agresi vůči sousední zemi dopouštěla zvěrstev nebo úmyslně útočila na civilisty.

Reuters mezitím napsal, že obyvatelé Izjumu pátrají po příbuzných v provizorním lesním hřbitově, kde minulý týden začala exhumace těl. Většina těl patří civilistům a většina z těch zatím exhumovaných nese stopy mučení, uvedl už dříve gubernátor Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Starosta města Valerij Marčenko v neděli uvedl, že exhumace bude pokračovat nejspíš další dva týdny. Do města, které ukrajinské síly osvobodily od ruských okupačních jednotek nedávno, plánuje vyslat misi OSN.

Zelenskyj o víkendu prohlásil, že v osvobozené části Charkovské oblasti se po odchodu ruských jednotek našly v různých městech a obcích také mučírny, přičemž týrání lidí bylo podle něj na okupovaném území rozšířenou praxí.