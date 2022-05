Kreml odmítl, že by ruští vojáci útočili na mariupolský Azovstal

Kyjev/Moskva - Kreml dnes odmítl, že by ruští vojáci útočili na areál ocelárny Azovstal v jihoukrajinském Mariupolu, kde se dál brání ukrajinští vojáci a civilisté. Uvedla to ruská agentura TASS. Ukrajinská média i ukrajinští představitelé ve středu oznámili, že ruské jednotky do oceláren pronikly a na místě se tvrdě bojuje. O "krvavých bojích" v ocelárnách ve středu večer mluvil i jeden z velitelů bránící se ukrajinské strany.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novináře tázající se na informace Kyjeva odkázal na předchozí rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina, podle kterého nemají ruští vojáci na Azovstal útočit. Putin v dubnu nařídil, aby jeho armáda raději zbývající ukrajinské obránce v metalurgickém závodě zablokovala.

"Jiné rozkazy vrchní velitelé nedostali," řekl Peskov. Podle něj jsou dnes v provozu také humanitární koridory, o kterých ve středu večer hovořila Moskva. Z Azovstalu mají pro civilisty vést humanitární koridory dnes, v pátek a v sobotu. Kyjev se k těmto evakuačním trasám nevyjádřil. Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková dříve uvedla, že ustanovení jednotlivých evakuačních tras musí předcházet vyjednávání mezi oběma stranami bojů a jednostranné otevření koridorů nezaručuje jejich bezpečnost.

V Azovstalu, poslední baště ukrajinských obránců v Mariupolu, který je pod útokem ruských jednotek takřka od začátku ruské invaze na Ukrajinu, zůstávají stovky ukrajinských vojáků i civilistů.

Velitel ukrajinského pluku Azov Denys Prokopenko ve středu večer v krátké videonahrávce uvedl, že ukrajinské ozbrojené síly sváděly již druhý den v řadě "těžké a krvavé boje" s ruskými jednotkami.

Rusko přišlo o několik pozic u Mykolajivu a Chersonu, tvrdí ukrajinská armáda

Ruské jednotky přišly za poslední den bojů o kontrolu několika pozic na hranici mezi Mykolajivskou a Chersonskou oblastí, uvedl dnes ukrajinský generální štáb v pravidelném ranním sdělení. Ruská vojska podle něj dál útočí na východě Ukrajiny s cílem ovládnout Doněckou a Luhanskou oblast a udržet pozemní spojení s anektovaným Krymem. Podle gubernátora Luhanské oblasti Serhije Hajdaje zemřelo při ruských útocích za poslední den pět civilistů. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že ve středu pokračovalo ostřelování napříč celou zemí, protože se Rusko snaží narušit ukrajinské zásobování. Ruská strana pak oznámila, že za noc "zlikvidovala" 600 ukrajinských vojáků.

Ukrajinské armádě se podle generálního štábu podařilo odrazit 11 útoků ruských vojsk v Donbasu a při tom zničit pět tanků, sedm obrněných vozidel a pět dalších vozidel. Ukrajinské letectvo pak zasáhlo devět cílů, a to čtyři bezpilotní letouny, tři rakety s plochou dráhou letu a dvě letadla. Od začátku invaze ruská strana přišla už o 24.700 vojáků. Tyto údaje nelze nezávisle ověřit.

Ruské ministerstvo obrany dnes dopoledne podle agentury TASS sdělilo, že přes noc zlikvidovalo 600 ukrajinských vojáků. "Ruské letectvo v průběhu noci zasáhlo 93 oblastí, kde byla soustředěna ukrajinská vojenská technika živá síla... Bylo zlikvidováno přes 600 nacionalistů a 61 kusů ukrajinské vojenské techniky," sdělil představitel ministerstva, generál Igor Konašenkov. Rusové podle něj zničili mimo jiné letouny Su-24, Su-25 a Su-27 přičemž jeden byl sestřelen u Hadího ostrova v Černém moři. Pomocí vysoce přesných zbraní pak podle dnešního oznámení ruské síly zničily leteckou techniku na letecké základně Kanatovo v Kirovohradské oblasti. Ani ruská tvrzení nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Rusko podle ukrajinského generálního štábu nadále ostřeluje Cherson a oblasti severně od města Izjum. Ruské dělostřelectvo také pokračuje v palbě směrem na Doněck a severně od Krymu a jeho jednotky útočí na města Severodoněck, Popasna a Lyman. V Kramatorsku v Doněcké oblasti utrpělo dnes v noci zranění při ostřelování 25 civilních obyvatel, uvedl podle agentury Unian oblastní gubernátor Pavlo Kyrylenko. Rakety ve městě poškodily devět obytných domů a školu.

Ruští vojáci se také stále snaží zničit ukrajinské jednotky stále se držící v ocelárnách Azovstal u jihoukrajinského přístavu Mariupol, sdělil generální štáb. "Nepřítel obnovil s podporou letectva ofenzivu ve snaze získat nad železárnami kontrolu," uvedla ukrajinská armáda.

"Ostřelování a útoky bez ustání. (...) Na některých místech se bojuje již za plotem železárny. (...) Jedenáct čtverečních kilometrů svobody v Mariupolu se proměnilo v peklo," napsal dnes ráno o situaci v Azovstalu poradce starosty města Petr Andrjuščenko.

Britské ministerstvo obrany ve svém ranním brífinku uvedlo, že ačkoliv se ruská pozemní ofenziva soustředí na východ Ukrajiny, pokračuje ostřelování napříč celou zemí ve snaze přerušit v zemi možnosti zásobování ukrajinských sil.

Cílem útoků přitom nadále zůstávají i civilní objekty jako školy, nemocnice, obytné domy či dopravní infrastruktura. Rusko se tím podle Britů snaží "oslabit odhodlání Ukrajinců".

Rusko se nadále soustředí na klíčové přístavy jako Oděsu, Cherson a Mariupol, což naznačuje, že chce mít plně pod kontrolou přístup k Černému moři, aby ublížilo ukrajinské ekonomice, píše britské ministerstvo obrany.

Podle štábu ukrajinské armády Rusko na Ukrajině přišlo již o 1092 tanků a 2651 dalších obrněných vozidel, 499 dělostřeleckých systémů a 83 systémů protivzdušné obrany, 196 letadel a 155 helikoptér. Ukrajinská strana pak podle ruského ministerstva obrany přišla o 2834 tanků a dalších obrněnců, 288 protiletadlových raketových systémů, 149 letadel a 112 vrtulníků.

OSN a Kyjev oznámily evakuaci lidí z Mariupolu a okolí do Záporoží

Do města Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny ve středu dorazilo něco přes 300 civilistů, kteří byli evakuovaní z bojových či okupovaných zón na jihu země včetně přístavu Mariupol. Pozdě večer to oznámili představitelé OSN a vlády v Kyjevě. Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková mluvila o 344 evakuovaných, zda mezi nimi byl i někdo z obléhaných mariupolských oceláren Azovstal, ale nebylo jasné.

Koordinátorka OSN pro Ukrajinu Osnat Lubraniová informovala, že lidé byli do Záporoží dopraveni z Mariupolu a měst Berďansk, Manhuš, Tokmak a Vasylivka. Mnozí z nich prý neměli nic jiného, než oblečení, které měli právě na sobě. Nyní se jim mimo jiné dostává "velmi potřebné psychologické podpory", napsala agentura AP.

Snahy o evakuaci civilistů z oblastí pod ruskou palbou nebo ruskou okupací do bezpečnějších částí Ukrajiny trvají už týdny. Především se to týká zdevastovaného Mariupolu, kde zřejmě zůstává asi 100.000 civilistů, tedy čtvrtina počtu, který tam žil před ruskou invazí na Ukrajinu. Desítky až stovky civilistů jsou uvězněné v bunkrech pod místními ocelárnami Azovstal, které jsou několik dní poslední baštou ukrajinských sil ve městě. Podle Kyjeva se odtud na začátku týdne podařilo evakuovat 156 lidí.

Ruské ministerstvo obrany ve středu oznámilo, že ruské jednotky dnes, v pátek a v sobotu otevřou humanitární koridory pro evakuaci civilistů z mariupolských oceláren. Podobná oznámení ovšem v uplynulých týdnech nebyla zárukou výsledků, neboť dřívější dohody na humanitárních koridorech "se hroutily pod ruským ostřelováním", poznamenal deník The New York Times.

"Vyjednáváme a doufáme, že bude možné dál zachraňovat lidi z Azovstali, z Mariupolu," uvedl v nočním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle ukrajinských činitelů je v podzemí oceláren stále i na 200 civilistů. "Stále jsou tam civilisti, ženy, děti. Potřebujeme trvalý klid zbraní, abychom je zachránili," uvedl Zelenskyj, který slíbil pozastavení bojových aktivit během dne.

Moskva avizuje pozastavení útoků a stažení jednotek vždy mezi 08:00 a 18:00 moskevského času (07:00 až 17:00 SELČ). Od úterního večera byly mariupolské ocelárny podle ukrajinských zdrojů dějištěm tvrdých bojů poté, co do areálu pronikly ruské jednotky. Velitel ukrajinského pluku Azov, který společně s námořními pěšáky, pohraničníky a gardisty ocelárny brání, ve středu večer mluvil o "těžkých a krvavých bojích".

Ukrajina ostřelovala dvě ruské vesnice u hranic, tvrdí ruský gubernátor

Ukrajinské síly ostřelovaly dvě vesnice v ruské Belgorodské oblasti, která hraničí s Ukrajinou, uvedl dnes podle ruské agentury TASS oblastní gubernátor Vjačeslav Gladkov. Gubernátor upřesnil, že útok si nevyžádal oběti na životech ani zranění.

"Ukrajina ostřeluje Žuravljovku a Něchotějevku. V Něchotějevce byl zničen dům a garáž. Oběti mezi civilním obyvatelstvem nejsou," uvedl gubernátor. Dodal, že ve chvíli uveřejnění jeho oznámení, tedy po desáté hodině moskevského času (po deváté SELČ) ostřelování pokračovalo.

Ruská strana Ukrajinu od začátku současné války obvinila z několika útoků na svém území. Minulý měsíc jí například přiřkla zodpovědnost z útoku na sklad paliva v Belgorodu a ostřelování několika vesnic, které se nacházejí u hranice. Ukrajinští představitelé zodpovědnost za tyto útoky odmítají, nebo je nechtějí komentovat.

Ruská média: Vojáci bránící Azovstal chtějí vyměnit civilisty za potraviny

Ukrajinští vojáci bránící rozsáhlé mariupolské ocelárny Azovstal údajně nabídli ruským silám, že propustí civilisty, kteří se v areálu ukrývají, pokud za ně dostanou potraviny a léky. Tvrdí to ruská agentura RIA Novosti. Agentura se přitom odkazuje na informace od nejmenovaného představitele ruského štábu pro operaci u Azovstalu. Kyjev se ke zprávě zatím nevyjádřil.

Ocelárny Azovstal jsou v Mariupolu poslední baštou ukrajinského odporu. V útrobách obrovského metalurgického komplexu se ukrývají stovky ukrajinských obránců a také desítky až stovky civilistů. Rusové na ně podle Kyjeva nepřestávají útočit, přestože dočasné příměří dojednané OSN v minulých dnech umožnilo několika skupinám civilistů areál opustit.

Moskva situaci v ocelárnách podává tak, že civilisté jsou rukojmími ukrajinských vojáků, kteří se odmítají vzdát. Odchod civilistů totiž podmiňuje tím, že ukrajinští bojovníci složí zbraně. Kyjev naopak upozorňuje, že ruská strana pokračuje s útoky, což znemožňuje bezpečnou evakuaci lidí.

"Nacionalisté drží v průmyslovém komplexu civilní obyvatele, pro které ruská vojska otevírají humanitární koridory," napsala dnes agentura RIA Novosti. Ukrajinské vojáky obvinila, že narušují režim dočasného příměří.

Zdroj agentury pak uvedl, že Rusové v "zájmu záchrany zbývajících civilistů" v Azovstalu jednají s ukrajinským plukem Azov, který ocelárny brání, i ukrajinskou rozvědkou SBU. "Během jednání nám nabídli výměnu civilních rukojmích za potraviny a léky. Podmínky výměny jsou následující - 15 rukojmí za tunu potravin a léků," citovala ruská agentura svůj zdroj.

Ruská armáda v Kaliningradu cvičila simulované údery raketami Iskander

Ruská armáda provedla v Kaliningradské oblasti simulované cvičení s taktickými raketami Iskander, které jsou schopné nést jaderné hlavice. S odkazem na sdělení ruského ministerstva obrany o tom dnes informovala agentura AFP. Do cvičení na území ruské enklávy mezi Polskem a Litvou se zapojila více než stovka vojáků, kteří trénovali zaměřování raket na nejrůznější cíle i rychlé změny polohy odpalovacích vozidel v reakci na odvetné útoky.

Podle středečního sdělení ruského ministerstva obrany ozbrojené síly trénovaly "elektronické odpaly" raket Iskander a útoky na pomyslné cíle v podobě nepřátelských odpalovacích zařízení, letišť, chráněné infrastruktury, vojenského vybavení a velitelských stanovišť. Jednotky trénovaly také úder "v podmínkách radiace a chemické kontaminace", uvedl úřad.

Rakety Iskander už Rusko využívá při útocích na Ukrajinu. Moskva po únorovém napadení Ukrajiny oznámila zvýšení bojové pohotovosti jaderných sil a opakovaně hovoří o možnosti použití jaderných zbraní. Ruští představitelé tvrdí, že jaderné zbraně země použije jen v případě ohrožení vlastní existence.

Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv v polovině dubna varoval, že pokud Švédsko a Finsko rozhodnou o tom, že se připojí k NATO, bude muset Rusko posílit svou obranu v oblasti Baltského moře, včetně nasazení jaderných a hypersonických zbraní. Týkalo by se to právě i Kaliningradské oblasti.

CNN: Ruské tanky mají vadu, o níž Západ ví už od války v Zálivu

Ruské tanky, jimž odlétávají jejich horní části, jsou poslední známkou toho, že ruská invaze na Ukrajinu nejde podle plánu. Počet zničených ruských tanků od začátku ofenzivy může být i několik set. Britský ministr obrany Ben Wallace tento týden odhadl, že Rusko jich ztratilo až 580, napsal web americké televize CNN.

Válečné záběry a fotografie podle expertů ukazují, že ruské tanky mají vadu, o níž západní armády ví už po desetiletí a mluví o ní jako o "efektu čertíka v krabičce". Podle expertů měla Moskva tento problém předvídat.

Problém tkví ve způsobu skladování munice v tancích. Na rozdíl od západních vozidel ruské tanky svoji munici vozí v dělových věžích, kvůli čemuž jsou velmi zranitelné. I nepřímý zásah totiž může způsobit řetězovou reakci a následnou explozi celého zásobníku o až 40 střelách. Tlaková vlna takového výbuchu může být dost silná na to, aby vystřelila věž tanku do výšky dvoupatrového domu.

"Pozorujeme vývojovou vadu ruských tanků," uvedl Sam Bendett z programu ruských studií při výzkumném centru Nová americká bezpečnost. "Každý úspěšný zásah... způsobí vznícení munice a následnou ohromnou explozi, která doslova odpálí věž," řekl.

"Tato vada dělá z tankové posádky, která běžně čítá tři muže, velmi snadný terč," popsal Nicholas Drummond, obranný analytik, který se specializuje na pozemní boj, a bývalý britský armádní důstojník. "Když se nedostanete v první sekundě ven, jste nahraní," řekl.

Vada se dostala do povědomí západních armád během první a druhé války v Perském zálivu v letech 1991 a 2003, kdy množství iráckých tanků T-72 ruské výroby potkal stejný osud - věže odstřelené od korby tanku po zásahu protitankovou střelou.

Rusko se podle Drummonda z Iráku nepoučilo a mnoho jeho tanků na Ukrajině trpí stejnou vadou. Když v roce 1992 přišel do služby tank T-90, následník tanku T-72, jeho pancíř byl vylepšený, ale systém přebíjení zůstal stejný, což z tanku dělá vozidlo stejně zranitelné, jako byl jeho předchůdce. Výjimkou není ani verze T-80, která je také nasazená na Ukrajině.

Sam Bendett podotýká, že toto provedení tanku má ale i své výhody. Rusko podle něj tento systém zvolilo, jelikož ušetří místo, tank je díky němu nižší a je obtížnější zasáhnout v boji. Pro západní armády byl nicméně Irák zkušeností a "poučily se, že munici v tanku je třeba oddělit", řekl Drummond a poukázal na příklad amerického bojového vozidla Stryker vyvinutého po první válce v Zálivu. "Má na vrchu kanón i s municí, který nijak nezasahuje do kabiny posádky. Takže i když dostane zásah a vybuchne, posádka je dole stále v bezpečí. To je chytrý design," dodal.

Americký tank M1 Abrams využívaný Spojenými státy i dalšími spojenci má munici v uzavřeném zásobníku, odkud ji bere čtvrtý člen posádky a přebíjí kanón. Dvířka mezi zásobníkem munice a kabinou posádky jsou tak vždy otevřená jen na krátkou dobu, a pokud je tank zasažen, ve věži exploduje jen jedna tanková střela.

"Přesný zásah může tank poškodit, ale nemusí nutně zabít posádku," vysvětluje Bendett. Drummond pak dodal, že munice ve výzbroji západních armád někdy začne hořet pod vlivem tepla ze zásahu nepřátelskou střelou, ale vybuchnout nemusí.

Zjistit, kolik přesně ruských tanků bylo na Ukrajině zničeno, není jednoduché. Podle zpravodajského pozorovacího webu Oryx jich k 28. dubnu bylo zničeno 300 a dalších 279 buď poškozeno, opuštěno, nebo se jejich posádka vzdala. Web nicméně započítává jen případy, u nichž má obrazový důkaz, celkové číslo tedy může být vyšší.

Když britský ministr obrany Wallace uvedl svůj odhad 580 zničených ruských tanků na Ukrajině, hovořil také o 15.000 zabitých ruských vojácích. Je obtížné odhadnout, kolik z nich tvoří posádky tanků. Pochyb ale není o tom, že nahradit posádky není jednoduché.

Tankistický výcvik může trvat až 12 měsíců, řekl CNN Aleksi Roinila, bývalý člen tankové posádky finských ozbrojených sil. "A to je ještě rychlé," dodal.

Nahradit stovky posádek je proto pro Rusko těžký úkol. Zejména když tanky, které pak mají používat, jsou takovýmto způsobem vadné.

Zelenskyj oznámil, že mluvil s Bennettem o "skandálních" slovech Lavrova

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes oznámil, že se spojil s izraelským premiérem Naftalim Bennettem a mluvil s ním o "skandálních" a naprosto nepřijatelných poznámkách" šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova. Informuje o tom agentura Reuters s odkazem na video zveřejněné Zelenským. Lavrov o víkendu mimo jiné prohlásil, že vůdce nacistického Německa Adolf Hitler byl židovského původu, což Bennet v pondělí označil za lež.

Zelenskyj v novém videu uvedl, že slova Lavrova pobouřila celý svět. O rozhovoru s Bennettem ukrajinský prezident informoval i na twitteru, ruského ministra zahraničí ale v tomto příspěvku nezmiňuje. Hovoří v něm o "plodných vyjednáváních", při nichž informoval premiéra Izraele o "odporu vůči agresorovi" a o situaci v přístavu Mariupol.

Šéf izraelské vlády se ihned k věci nevyjádřil. V Izraeli vyvolala vyjádření Lavrova o Židech značné pozdvižení, ohradili se proti nim kromě premiéra Bennetta také ministr zahraničí Jair Lapid nebo šéf památníku obětem holokaustu Jad vašem Dani Dajan. "Účelem takových lží je obvinit Židy samotné z nejstrašlivějších zločinů, jež na nich byly v dějinách spáchány, a zbavit utlačovatele Izraele odpovědnosti. Zneužívání holokaustu jako politického nástroje je třeba okamžitě zastavit," řekl Bennett.

Lavrov v rozhovoru s italskou televizí v neděli řekl, že ukrajinský prezident Zelenskyj stejně jako Hitler v sobě má židovskou krev a že "největší antisemité" jsou Židé. Moskva dlouhodobě bez pádných důkazů vykresluje vládu v Kyjevě jako neonacisty a nyní obviňuje Izrael, že podporuje "neonacistický režim". V Izraeli mezitím podle informací deníku Haarec přibývá představitelů nakloněných vojenské pomoci Ukrajině.

NYT: Informace od amerických složek pomáhají Ukrajincům zabíjet ruské generály

Spojené státy poskytly ukrajinské armádě informace od zpravodajců, které jí pomohly zabít některé z ruských generálů padlých ve válce na Ukrajině, řekli nejmenovaní vysoce postavení američtí činitelé deníku The New York Times (NYT). Toto předávání poznatků je podle listu ukázkou širší snahy vlády prezidenta USA Joea Bidena poskytovat Ukrajině hlášení o dění na bojišti "v reálném čase".

"Spojené státy se zaměřují na poskytování polohy a dalších údajů o mobilním velitelství ruské armády, které se často přesouvá," píše NYT. "Ukrajinští důstojníci tyto geografické informace dávali dohromady s vlastními poznatky... a prováděli dělostřelecké údery a jiné útoky, které zabily ruské důstojníky," pokračuje deník.

Kolik ruských generálů bylo zabito na základě informací od Američanů, zdroje NYT nespecifikovaly. Ukrajinští představitelé uvádí, že se obráncům od začátku invaze podařilo zlikvidovat asi tucet ruských generálů, což analytici považují za velmi vysoké číslo. NYT napsal, že ne všechny útoky vychází z podkladů dodaných Američany. Zmiňuje přitom víkendový úder v oblasti, kde se vyskytl ruský náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov, který podle činitelů USA proběhl bez americké podpory.

"Pomoc s cílením je součástí utajované snahy Bidenovy administrativy poskytovat Ukrajině v reálném čase informace z bojiště od rozvědek. Tyto informace zahrnují také očekávané přesuny ruských jednotek," píše se v nové zprávě. Washington se podle ní snažil tuto formu pomoci z velké části utajit, kvůli obavě, že bude brána jako eskalace a že vyprovokuje ruského prezidenta Vladimira Putina k zahájení "širší války".

