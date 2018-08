Moskva/Kyjev - Aparát kanceláře prezidenta Vladimira Putina odmítl žádost matky vězněného ukrajinského režiséra Oleha Sencova o milost pro jejího syna. Oznámila to dnes agentura Interfax. Sencov, odsouzený na 20 let za údajný terorismus, musí podle Kremlu sepsat žádost sám. To ovšem ukrajinský vězeň opakovaně odmítá.

Neúprosného kritika krymské anexe Sencova v srpnu 2015 odsoudil moskevský soud za to, že se na jaře 2014 spolu se svým společníkem pokusil na ukrajinském poloostrově podpálit kancelář vládní strany Jednotné Rusko. Režisér obvinění označil za vykonstruovaná. Ve vězení Labytnangi na severu Sibiře od poloviny května drží hladovku a jeho stav je vážný.

Podle ruských právníků není tvrzení prezidentské kanceláře pravdivé. Ruské zákony nezakazují hlavě státu dát jakémukoli vězni milost bez předchozí žádosti. Stalo se tak v případech vězněné Ukrajinky Naděždy Savčenkové nebo krymských Tatarů Achťoma Čijgoze a Ilmiho Umerova omilostněných loni v říjnu. Nikdo z nich o milost nežádal, přesto ji z Kremlu dostali.

Pasivitu Kremlu vůči celosvětově sledované kauze ukrajinského režiséra dnes tvrdě kritizovala první místopředsedkyně kyjevského parlamentu Iryna Heraščenková. "Putin ví, že Oleh nikdy sebemrskačskou žádost nenapíše. Rusko realizuje svůj scénář pomalé vraždy. Sencovova matka měla v neděli narozeniny a očekávala největší dar, kterým by bylo osvobození jejího syna. Místo toho dostala odporný dopis z Kremlu," napsala na facebooku.

Prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov dnes v besedě s novináři zopakoval, že tvrzení o odmítnutí Kremlu omilostnit Sencova je nekorektní. Bezprostřední žádost od vězněného nepřišla, a tak je tvrzení o odmítnutí nesprávné. Víc prý k tomu Peskov nemá co dodat.

Sencova v jeho vězení v úterý navštívila ruská novinářka a obhájkyně lidských práv Zoja Svetovová, kritička ruské politiky vůči Ukrajině. Sencov podle ní sdílí celu se třemi dalšími vězni, lékaři ho udržují při životě infuzemi. Sám prý svou situaci popsal jako "předkritickou". Státní agentura TASS dnes s odvoláním na informaci lékařů napsala, že jeho zdravotní stav se nijak nezhoršil.