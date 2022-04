Kreml odmítá Bidenova slova o genocidě na Ukrajině, ten si za nimi stojí

Washington/Moskva/Paříž - Mluvčí Kremlu dnes kategoricky odmítl slova amerického prezidenta Joea Bidena, který nyní Rusko obvinil z páchání genocidy na Ukrajině. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. Šéf Bílého domu pojem genocida v souvislosti s ruskou invazí do sousední země použil vůbec poprvé v úterý a později řekl, že si za svým tvrzením stojí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slova prezidenta Spojených států na twitteru ocenil s tím, že je důležité věci "označovat pravými jmény". Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhlase odmítl použít slovo genocida, nechce prý zvyšovat napětí.

Biden se o genocidě zmínil v projevu ve státě Iowa, kde představoval kroky své administrativy, jejichž cílem je zastavit rostoucí náklady na pohonné hmoty v důsledku války. "Rozpočet vaší rodiny, možnost natankovat, nic z toho by nemělo záviset na diktátorovi, který vyhlašuje válku a páchá genocidu na druhém konci světa," řekl americký prezident s odkazem na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Krátce před odletem z Iowy do Washingtonu Biden řekl, že si stojí za tvrzením, že Putin páchá proti Ukrajině genocidu. "Ano, označil jsem to za genocidu," řekl americký prezident novinářům. "Je čím dál jasnější, že se Putin snaží zničit myšlenku, že je vůbec možné být Ukrajincem," pokračoval.

O tom, zda jednání ruských sil na Ukrajině odpovídá mezinárodní definici genocidy, budou podle Bidena muset rozhodnout právníci. "Podle mě to tak ale určitě vypadá," řekl americký prezident. "Objevují se další důkazy o strašných věcech, které Rusové na Ukrajině provedli, a my se budeme o té devastaci dozvídat jen stále více a více a necháme právníky, aby rozhodli na mezinárodní úrovni, zda to lze kvalifikovat jako genocidu," dodal.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes odpoledne slova šéfa Bílého domu označil za "nepřijatelná". "Kategoricky s nimi nesouhlasíme. Podobné pokusy o překrucování situace považujeme za nepřijatelné. O to víc je to stěží přijatelné u prezidenta Spojených států, tedy země, která se v moderní i nedávné historii dopustila známých činů," prohlásil Peskov podle agentury TASS. Kremelský mluvčí zároveň uvedl, že mezi Moskvou a Washingtonem v současné době nejsou žádné kontakty na vysoké úrovni.

Ukrajinský prezident Zelenskyj naopak Bidenovo vyjádření ocenil, poděkoval Spojeným státům za dosud poskytnutou pomoc a uvedl, že Ukrajina potřebuje další zbraně. "Skutečná slova skutečného lídra," uvedl Zelenskyj na twitteru. "Nazývat věci pravými jmény je nezbytné, abychom se postavili zlu. Jsme vděčni za dosud poskytnutou americkou pomoc a naléhavě potřebujeme další těžké zbraně, abychom zabránili dalším ruským zvěrstvům," dodal.

"Řekl bych, že Rusko jednostranně zahájilo brutální válku, že se nyní zjistilo, že ruská armáda spáchala válečné zločiny a že je třeba najít viníky," uvedl Macron ve vysílání France Inter. "To, co se děje, je šílenství neslýchané brutality. Chci mít ale i nadále šanci tuto válku zastavit a obnovit mír a nejsem si jistý, že by tomu slovní agresivita prospěla," dodal.

Mluvčí ukrajinské diplomacie Oleh Nikolenko reagoval slovy, že Macronova "zdrženlivost" ve vyjadřování je "zklamáním", uvedla AFP.

Ještě minulý týden Biden řekl, že se nedomnívá, že by se ruské síly na Ukrajině dopouštěly genocidy, ale uvedl, že se jedná o "válečné zločiny", poznamenala agentura AP.