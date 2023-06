Kreml neodpověděl na otázky ohledně Surovikina, podle FT byl generál zadržen

Moskva - Kreml dnes odmítl odpovědět na otázky ohledně ruského generála Sergeje Surovikina. Od sobotní vzpoury wagnerovců není jasné, kde se Surovikin nachází. Podle listu The Moscow Times byl generál, který je zástupcem velitele invazních vojsk na Ukrajině, zadržen. Se stejnou informací dnes přišel i deník Financial Times. Generálova dcera informace o zadržení označila za nepravdivé.

Surovikin, který bojoval v Čečensku nebo v Sýrii, si pro tvrdý přístup k vedení války vysloužil od ruského tisku přezdívku "generál Armagedon". Nic o něm není známo od soboty, kdy se objevil na videu, ve kterém apeloval na vůdce wagnerovců Jevgenije Prigožina, aby zastavil vzpouru. Na videozáznamu vypadal vyčerpaně a nebylo jasné, zda nemluví pod nátlakem, uvedla agentura Reuters. Od té doby se objevily jen nepotvrzené zprávy, že ho vyslýchají bezpečnostní složky.

List The Moscow Times již ve středu napsal s odkazem na dva anonymní zdroje blízké ministerstvu obrany, že byl Surovikin zadržen. Zadržení podle nich souvisí s ozbrojenou vzpourou wagnerovců, ve které si generál údajně vybral špatnou stranu. List Financial Times dnes s odvoláním na své tři zdroje informace o zadržení potvrdil. Není ale jasné, jestli byl Surovikin zadržen jako jeden z organizátorů vzpoury, nebo jen kvůli výslechu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes veškeré dotazy na Surovikina odkazoval na ministerstvo obrany, které k němu ale zatím nevydalo žádné prohlášení. Na dotaz novinářů, zda by Kreml mohl objasnit situaci kolem generála, Peskov řekl: "Ne, bohužel ne." "Doporučuji, abyste se obrátili na ministerstvo obrany," dodal.

Surovikinova dcera Veronika dnes v rozhovoru s ruským kanálem Baza uvedla, že generál "nebyl zadržen a všechno je v pořádku". Veliteli ruského letectva se nic nestalo, nikdo ho nezadržel a nyní všichni pokračují ve své práci, uvedla dcera. "Generál se nikdy neobjevoval v médiích každý den a nevydával prohlášení," dodala. Surovikinova manželka odmítla spekulace o jeho zadržení komentovat.

Některé telegramové kanály podporující válku na Ukrajině tvrdily, že byl generál zadržen již v neděli 25. června a byl umístěn do moskevské vazební věznice Lefortovo. Podle amerického listu The New York Times, který se odvolává na zdroje ze zpravodajských služeb, Surovikin o chystané vzpouře věděl. Není ale jasné, zda šéfovi wagnerovců Prigožinovi nějakým způsobem v plánování akce pomáhal.

Surovikin od loňského října do letošního ledna velel ruským invazním vojskům na Ukrajině, pak ho na tomto postu nahradil náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov. V minulosti se také účastnil druhé rusko-čečenské války, konfliktu v Tádžikistánu a velel ruským vojskům v Sýrii.