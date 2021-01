Kreml nehodlá v případu Navalného brát zřetel na Západ

Moskva - Kreml nehodlá přihlížet k výzvám západních zemí, který hrozí Rusku sankcemi za uvěznění opozičního politika Alexeje Navalného. Uvedl to mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Případ Navalného je podle Kremlu výlučně ruská věc.

Navalnyj, který je pokládán za nejvážnějšího Putinova soupeře na ruské scéně, byl zatčen hned po nedělním příletu do Moskvy z léčby v Německu. V Berlíně se zotavoval ze srpnového pokusu o otravu, který připisuje Putinovi a jeho tajné službě FSB. V cele čeká na soud, který jej podle ruských médií nejspíše pošle na 3,5 roku do vězení pod záminkou neplnění pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.

"Není to situace, která by vyžadovala prezidentovu zvláštní pozornost," řekl mluvčí. "Práva všech občanů Ruska zaručují zákony a na jejich plnění dohlížející instituce, což bude i v tomto případu," dodal Peskov podle agentury TASS. Zdůraznil, že Moskva nehodlá brát zřetel na názory z ciziny ohledně situace s Navalným.

Navalnyj po svém zadržení vyzval své stoupence k protestům. Peskov dnes podle Reuters prohlásil, že se Kreml protestů nebojí.

Představitelé pobaltských zemí se již vyslovili pro uvalení dalších sankcí na Rusko. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček v neděli po zadržení Navalného uvedl, že bude chtít věc projednat na nejbližším jednání rady ministrů zahraničí EU. "Byl zatčen za své názory, nikoliv za to, co je mu formálně kladeno za vinu. Ruský režim tím porušuje mezinárodní smlouvy o lidských právech, zdůraznil Petříček.

Úřady podle dnešní zprávy listu RBK vyšetřují policistu Kirilla Čuprova ze Samary pro podezření, že z databáze poskytl údaje, které skupině médií umožnily odhalit totožnost týmu agentů FSB, sledujícího Navalného během srpnové cesty po Sibiři. Čuprov byl ještě koncem prosince zadržen pro podezření ze zneužití pravomocí, potvrdil listu samarský soud. Policistovi hrozí až deset let vězení.

Navalnyj při srpnovém návratu z Tomska do Moskvy zkolaboval na palubě letadla, které kvůli tomu přistálo v Omsku. Úřady později povolily příbuzným jeho transport do Berlína. Podle německé armádní laboratoře byl opozičník otráven zakázanou nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. To potvrdily i laboratoře ve Francii a ve Švédsku, jakož i Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Evropská unie a Británie kvůli otravě uvalily sankce na Putinovy spolupracovníky, Moskva odpověděla vlastními postihy.