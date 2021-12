Kreml: Biden a Putin by letos mohli znovu jednat, ale ještě se nedomluvili

Moskva - Prezidenti Ruska a Spojených států Vladimir Putin a Joe Biden by mohli spolu znovu jednat ještě před koncem letošního roku, ale konkrétní dohody o tom ještě nebylo dosaženo. Uvedl to dnes Putinův mluvčí Dmitrij Peskov podle agentury Interfax. "Ještě ne," odvětil Peskov na dotaz agentury TASS, zda už je nějaký odhad, kdy by se nové jednání vůdců obou velmocí mohlo uskutečnit.

Oba prezidenti spolu jednali 7. prosince prostřednictvím videohovoru, který byl z velké části věnován stoupajícímu napětí kvůli hromadění ruských vojsk u ukrajinských hranic a vztahům mezi Ruskem a Západem, které jsou na nejnižší úrovni od konce studené války.

Putin se během rozhovoru domáhal bezpečnostních záruk, že Severoatlantická aliance se nebude rozšiřovat dále na východ a nerozmístí na Ukrajině zbraně ohrožující Rusko. Biden varoval, že v případě vpádu na Ukrajinu by Rusko čelilo dosud nevídaným důsledkům.