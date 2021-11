Krejčíkovou před Pohárem B. J. Kingové nadchl film o Zátopkovi

Praha - Den před startem tenisového Poháru Billie Jean Kingové měly české tenistky na hotelu šanci zhlédnout film Zátopek a světovou trojku Barboru Krejčíkovou životní příběh legendárního běžce nadchl. Líbily se jí i výkony herců.

"Film byl úžasný, hrozně moc se mi líbil. Mám ráda tyhle dokumenty, životopisné filmy lidí, sportovců. Za mě určitě super. Zírala jsem na to celý dvě hodiny," řekla kometa letošní sezony Krejčíková, která senzačně ovládla grandslamové Roland Garros a je nyní českou jedničkou.

Životní příběh Emila Zátopka je i pro Krejčíkovou inspirativní. "Potřebujeme takových lidí víc a myslím, že by se na to každý měl podívat. Fakt to stojí za to a otevře to další zavřené dveře v mysli," uvedla hráčka, která v pondělním duelu s Německem prohrála bitvu s Angelique Kerberovou.

Krejčíková ocenila i výkony herců, Václava Neužila v roli čtyřnásobného olympijského vítěze Zátopka a Marthy Issové jako jeho ženy a olympijské vítězky v hodu oštěpem Dany. "Velice se mi líbilo, jak to herci zvládli napodobit," řekla. Na film se ráda podívá znovu.