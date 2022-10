Krejčíkovou nerozhodily ani cinkající talíře a vyhlíží další boj s Bencicovou , těší se i na fanoušky

Ostrava - Tenistku Barboru Krejčíkovou potěšil úspěšný vstup do ostravského turnaje Agel Open. Navzdory jasnému vítězství nad Američankou Shelby Rogersovou dvakrát 6:2 ale nehodnotila utkání jako snadné. Vítězka předchozího turnaje v Tallinnu si zvykla si na odlišné podmínky v hale a vyhrála šestý zápas za sebou. Potěšila ji podpora fanoušků a těší se ve 2. kole na další duel se Švýcarkou Belindou Bencicovou, kterou porazila před čtyřmi dny v semifinále v Estonsku.

"Určitě to nebylo snadné utkání. Ačkoliv výsledek vypadá jasně, tahaly jsme se. Shelby zahrála také plno dobrých balonů a měla v zápase hodně šancí. Jsem ráda, že se mi podařilo všechny její příležitosti zničit a zahrála jsem dobrý zápas," řekla Krejčíková na tiskové konferenci.

Šestadvacetiletá rodačka z Brna se v úvodu utkání sžívala s halou, několikrát si zopakovala nadhoz. V utkání ale ani jednou nepřišla o servis a soupeřce ho čtyřikrát vzala. "Neřekla bych, že jsem měla problémy. Hala je ale přeci jen nestandardní a chvíli to trvá, než si člověk zvykne. Servis mi dnes fungoval a těch oprav nebylo tak moc," uvedla Krejčíková.

Třiadvacátá hráčka světa s o tři roky starší Rogersovou hrála poprvé. Pětatřicátá tenistka žebříčku ji však nepřekvapila. "Známe se. Jezdíme spolu po různých turnajích. Hrála přesně to, co jsem si myslela, že bude hrát," uvedla vítězka čtyř turnajů WTA ve dvouhře.

Přestože nastoupila do utkání v pravé poledne a zaslechla cinkání příborů ze zákulisí, dokázala se od toho oprostit. "Měla jsem hlad," uvedla s úsměvem. "Samozřejmě jsem to vnímala, ale s tím člověk nic neudělá. Fanoušci naopak udělali suprovou atmosféru. Fandili mi po dobrých míčích, a když jsme měla výhodu, brejkbol, všichni tleskali a hnali mě dopředu. Spíše jsem se snažila vnímat tuto stránku, než talíře," řekla Krejčíková.

V osmifinále narazí na nasazenou šestku Bencicovou. S olympijskou šampionkou se Krejčíková utká podruhé v krátké době. Minulý týden ji vyřadila v semifinále v Tallinnu.

"Na zápas se těším. Nevěděla jsme sice s kým hraju, protože se na pavouka nedívám, ale děkuji, že jste mi to řekli. Bude to těžký zápas, Belinda hraje dobře. Už v Tallinnu to bylo o pár míčích, takže to bude další těžký zápas. Pro diváky v hale nebo u televize půjde o hezkou podívanou," dodala držitelka dvou titulů z loňského Roland Garros.