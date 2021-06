Krejčíkovou čeká čtvrtfinále Roland Garros s Gauffovou od 11 hodin

Paříž - Tenistka Barbora Krejčíková zkusí protáhnout svou vítěznou sérii na deset zápasů a postoupit do semifinále antukového Roland Garros. V souboji premiantek v grandslamovém čtvrtfinále dvouhry se ve středu od 11:00 střetne v Paříži na centrkurtu Philippa Chatriera se sedmnáctiletou Američankou Cori Gauffovou.

Krejčíková i Gauffová vyhrály před cestou na French Open antukový turnaj - Češka triumfovala ve Štrasburku, Američanka se radovala z titulu v Parmě. Obě jsou díky tomu na svém žebříčkovém maximu; Krejčíková na 33. místě a Gauffová o osm příček výše.

Spolu se ve dvouhře dosud neutkaly, ve čtyřhře byla v jediném vzájemném měření sil letos v Miami lepší Gauffová. "Je mladá, úžasná, jde nahoru a je to budoucí hvězda. Půjdu se na kurt bavit, užívat si to a hrát co nejlépe," řekla pětadvacetiletá Krejčíková.

Rodačka z Delray Beach Gauffová se před ní má na pozoru. "Hraje výborně, dvouhru, čtyřhru i mix a bude to těžká soupeřka. Hraje chytře a umí všechno. Bude v tomhle souboji něco jako 'veteránkou', ale já se musím soustředit na sebe a ne na to, s čím přijde ona," uvedla Gauffová, hráčka s jedním z nejtvrdších servisů, neboť podává rychlostí až 192 km/h.

Talentovaná Gauffová vedle vítězství v Parmě došla i do semifinále turnaje v Římě a na antuce tak vyhrála 13 z posledních 14 zápasů. "Na antuce se ale pořád učím a je jedno, kolik jsem vyhrála zápasů. Důležitý je výběr úderů a trpělivost," řekla Američanka, která zatím neztratila v turnaji set. "Na antuce nemám ráda jedině to, že když spadnete, tak jste špinaví," usmála se.

Středeční program (začátek v 11:00):

Kurt Philippa Chatriera: Krejčíková (ČR) - Gauffová (24-USA), Sakkariová (17-Řec.) - Šwiateková (8-Pol.), Nadal (3-Šp.) - Schwartzman (10-Arg.), nejdříve 20:00 Djokovič (1-Srb.) - Berrettini (9-It.).