Krejčíkové na velkém kurtu pomohly zkušenosti ze čtyřhry

Paříž - Zkušenosti ze čtyřhry a smíšené čtyřhry z velkých dvorců pomohly tenistce Barboře Krejčíkové k postupu do osmifinále Roland Garros. Proti páté nasazené Elině Svitolinové nastoupila v Paříži na centrálním dvorci, na kterém před třemi lety slavila deblový grandslamový titul, a favorizované Ukrajince povolila pouze pět her.

Dvouhru na kurtu Philippa Chatriera hrála Krejčíková poprvé. Mnohé tenistky by měly problém se s prostředím stadionu pro patnáct tisíc lidí vypořádat. Krejčíková ale díky čtyřhře věděla, do čeho jde. "Z debla velké kurty znám. Šla jsem na velký kurt proti velké hráčce, ale nestresovalo mě to, což je dobré. Čtyřhra mi teď hodně pomáhá v kariéře dvouhry," pochvalovala si.

Od prvních výměn pociťovala pohodu ve formě hrající Krejčíkové především Svitolinová. Češka byla ve výměnách přesnější, hrála pestřeji a většinou rozehrám dominovala.

Na kurtu se po utkání s úsměvem svěřila, že je super šťastná. "A teď se cítím super super šťastná," řekla na on-line tiskové konferenci. "Porazila jsem na grandslamu top hráčku, což je velký. Něco to už znamená. Každá z hráček z desítky chce vyhrát grandslam a najednou přijdu já a dokážu s ní hrát vyrovnaně nebo je takto porazit. O to je to cennější," řekla Krejčíková.

Jedním z rozhodujících gamů utkání byla osmá hra prvního setu, která přinesla 32 fiftýnů. Krejčíková v ní odvrátila čtyři brejkboly a po více než dvaceti minutách potvrdila brejk na 5:3. "To bylo klíčové, pak jsem jí zas brejkla a získala první set, což bylo důležité," řekla.

Z dlouhého gamu si moc nepamatuje. "Jen to, že jsem pořád podávala a byla shoda, výhoda, shoda, výhoda. Naštěstí jsem to zvládla a hodně mi to pomohlo," prohlásila.

Nepanikařila ani za stavu 5:2, když se blížila postupu. "Cítila jsem se klidná a uvolněná. Hrála jsem hodně zápasů, v kterých jsem vedla, začala být pasivní a prohrála. Nechtěla jsem udělat stejnou chybu, tak jsem si říkala: jdi do míčů pořád stejně. Chtěla jsem jí to znepříjemnit, aby byla pod tlakem a musela víc riskovat. To se mi podařilo."

Pařížský turnaj je pro Krejčíkovou osudový. Jako malá holka si areál prohlédla zpoza plotu. Vyhrála zde v roce 2013 čtyřhru v juniorce, v roce 2018 první grandslamový debl mezi ženami a loni postoupila do osmifinále dvouhry, díky čemuž konečně prorazila do první stovky žebříčku.

"Mám to tady ráda. Antukové kurty mi sedí, atmosféra je tady příjemná. Paříž je krásná a je to blízko domů," konstatovala pětadvacetiletá svěřenkyně kouče Aleše Kartuse.

O premiérový postup do grandslamového čtvrtfinále ve dvouhře se utká se Sloane Stephensovou. Američanka už letos v Paříži vyřadila Karolíny Plíškovou a Muchovou. "S trenérem se podíváme na předešlé zápasy a snad vymyslíme dobrou taktiku, aby to zase dopadlo dobře," řekla Krejčíková, která ještě předtím odehraje smíšenou čtyřhru a čtyřhru.