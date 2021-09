Krejčíková zvládla na US Open i třetí zápas v roli favoritky

New York - V podání Barbory Krejčíkové vypadá tenis v současnosti tak snadně. Vítězka Roland Garros hraje klidně, přesto důrazně a sebejistě, což předvedla i ve třetím kole US Open a do třetice zvládla v New Yorku proti žebříčkově horším soupeřkám roli favoritky.

Krejčíková neztratila při debutu v hlavní soutěži US Open ještě ani set. Svoji formu prezentovala i proti Kamille Rachimovové z Ruska a hráčku z kvalifikace zdolala 6:4 a 6:2.

Do třetice porazila soupeřku, která aktuálně figuruje až ve druhé stovce žebříčku. "Ale pořád je to zápas. Každý je jiný. Papírové předpoklady neznamenají automaticky vítězství," řekla osmá nasazená. "Rutina to není, protože na téhle úrovni hraju jen pár měsíců, že. Až to budu hrát pár let, povím vám, že už s nimi můžu hrát normálně. Teď je to pořád speciální."

Svěřenkyně kouče Aleše Kartuse připomněla fakt, že outsiderky nemají proti favoritkám co ztratit a jsou nebezpečné. "Tlak je na mně, ale vyrovnala jsem se tím docela dobře. Nebudu tajit, že jsem byla docela dost nervózní. Na kurtu ze mě tréma spadla a první brejk na 5:4 byl strašně důležitý. Odskočila jsem a věřila, že set doservíruju. Tam se zápas lámal, byla to klíčová chvíle. Pak už jsem hrála solidní tenis, který by měl být mým standardem," řekla Krejčíková.

V dalším utkání už favoritkou nebude. V osmifinále bude stát proti Garbiňe Muguruzaové. Španělka byla světovou jedničkou a vyhrála už dva grandslamové tituly. "Myslím, že náš zápas může být hodně vyrovnaný, třeba i naším postavením na žebříčku," poukázala Krejčíková na fakt, že je v pořadí WTA devátá a Muguruzaová desátá. "Půjde o zvládnutí klíčových momentů a taky o štěstí. Teď si ale chci užít, že jsem vyhrála a postoupila do čtvrtého kola," řekla Češka.

Se Španělkou letos prohrála ve finále v Dubaji začátkem března a porazila ji před čtrnácti dny v Cincinnati. "V Dubaji pro mě všechno začínalo. Byla jsem z toho taková vyjukaná. Byl to pro mě první velký úspěch. Ona na tom byla líp. V Cincinnati už jsem víc věděla, co mám od ní čekat. I tam byl zápas náročný a dlouhý," řekla pětadvacetiletá Krejčíková.

Od triumfu v Paříži Krejčíková drží výkonnostní laťku vysoko. A opakuje, že je ze svých výkonů překvapená. "Musím vstřebat, že se mi pořád dál daří, což je neočekávaný. Jsem hrozně moc ráda za příležitost, že se mi všechno sešlo, že se mi daří a vyhrávám."