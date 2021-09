Krejčíková zvládla na US Open duel přerušný deštěm a je ve 3. kole

New York - Tenistka Barbora Krejčíková zvládla ve 2. kole US Open duel přerušený deštěm a hraný na dvou kurtech. Zápas s domácí Christinou McHaleovou začala na dvorci číslo třináct, dohrávala pod střechou arény Louise Armstronga a vyhrála 6:3 a 6:1.

Krejčíková v prvním setu vzala McHaleové dvakrát servis a sadu ukončila čistou hrou. Ve druhém setu se dostala po brejku do vedení 2:1 a v New Yorku se rozpršelo. Hráčky chvilku seděly u kurtu a poté odběhly do šatny, z které se přesunuly na dvorec Louise Armstronga.

"Jsem nadšená, že začalo pršet a mohla jsem hrát tady. Vždycky jsem toužila po zápasech na velkých kurtech před skvělým publikem. Děkuji za skvělou atmosféru," zářila Krejčíková.

Na druhém největším kurtu areálu ve Flushung Meadows se Krejčíková zdržela jen dvacet minut. Vítězka Roland Garros získala čtyři gamy v řadě a radovala se z postupu do třetího kola. "Hrála jsem solidně," ohodnotila svůj čtyřicátý vítězný zápas dvouhry v sezoně.

O osmifinále bude turnajová osmička hrát s Kamillou Rachimovovou, až 134. hráčkou žebříku. Dvacetiletá Ruska sice prohrála ve finále kvalifikace s Kristýnou Plíškovou, ale dostala se do hlavní soutěže jako náhradnice. V prvním kole otočila duel s Kristinou Mladenovicovou z Francie a ve druhém zdolala krajanku a dvaatřicátou nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou.

Tenistka Markéta Vondroušová skončila na US Open stejně jako loni ve druhém kole. Stříbrná olympijská medailistka z Tokia dnes prohrála v New Yorku s pětadvacátou nasazenou Darjou Kasatkinovou z Ruska 6:3, 4:6 a 4:6.

V prvním setu bylo utkání Vondroušové s Kasatkinovou za stavu 2:2 asi na půl hodinu přerušeno kvůli dešti. "Byla to docela krátká pauza, bylo to docela v pohodě," řekla česká hráčka. Po návratu na kurt při jedné z výměn v mrholení podklouzla, spadla a odřela si pravé koleno. "Je to dobrý," ujistila. V dlouhých výměnách pak méně chybovala a od stavu 2:3 získala čtyři hry v řadě.

Posléze se role obrátily, více kazila Vondroušová a většinou soupeřku doháněla. Brejk z první hry druhého setu získala zpět a šanci měla za stavu 4:3. "Při brejkbolu jsem ale zkazila return a ona pak byla lepší," řekla Vondroušová, která o set přišla, když si neudržela servis na 4:5.

V rozhodujícím třetím dějství levou rukou hrající sokolovská rodačka dokázala dvakrát smazat ztrátu podání. Od stavu 2:2 bojovala i s křečemi v břiše. "Bolelo to, když jsem dopadala po servisu, ale nebylo to nic hrozného. Neomezovalo mě to," uvedla. Na brejk na 2:3 už se jí reagovat nepovedlo a zápas ztratila za dvě a čtvrt hodiny. "Byl to dobrý zápas z obou stran," konstatovala.

Ósakaová postoupila na US Open bez boje do třetího kola

Obhájkyně titulu Japonka Naomi Ósakaová se dostala na tenisovém US Open bez boje do třetího kola. Její soupeřka Srbka Olga Danilovičová z turnaje před dnešním zápasem kvůli zdravotním potížím odstoupila. Do třetího kola po dvousetových výhrách postoupily i další grandslamové šampionky Rumunka Simona Halepová a Španělka Garbiňe Muguruzaová.

Třetí nasazená Ósakaová, která v prvním kole vyřadila českou tenistku Marii Bouzkovou, si o postup do osmifinále zahraje s Kanaďankou Leylah Fernandezovou.

Halepová se dostala na centrkurt Arthura Ashe místo Ósakaové a se Slovenkou Kristínou Kučovou si pod zataženou střechou poradila hladce 6:3 a 6:1. Rumunská vítězka Roland Garros a Wimbledonu je na US Open ve třetím kole poprvé od roku 2016.

Muguruzaová, která stejně jako Halepová v minulosti zvedla vítěznou trofej v Paříži a Londýně, porazila poprvé v kariéře Němku Andreu Petkovicovou. Vyhrála 6:4, 6:2 a v New Yorku je ve třetím kole teprve podruhé. Její další soupeřkou bude Běloruska Viktoria Azarenková.

Osmnáctiletý Španěl Carlos Alcaraz porazil Francouze Arthura Rinderknecha a postoupil do 3. kola US Open jako nejmladší hráč za posledních 14 let. Dva zápasy vyhrál i ve Wimbledonu. Na dvou grandslamech to dokázal v tomto věku naposledy Srb Novak Djokovič v roce 2005.

Bez problémů postoupil druhý nasazený Rus Daniil Medveděv, jeho krajan a turnajová pětka Andrej Rubljov a mezi ženami uspěla rovněž pátá nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Úvod třetího dne turnaje narušilo počasí. Na venkovních dvorcích se začalo hrát se zpožděním a posléze byly rozehrané zápasy kvůli dešti asi na hodinu přerušeny.

Grandslamový turnaj US Open. v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Medveděv (2-Rus.) - Koepfer (Něm.) 6:4, 6:1, 6:2, Rubljov (5-Rus.) - Martínez (Šp.) 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1, Van de Zandschulp (Niz.) - Ruud (8-Nor.) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4, Auger-Aliassime (12-Kan.) - Zapata (Šp.) 7:6 (7:5), 6:3, 6:2, Popyrin (Austr.) - Dimitrov (15-Bulh.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 4:0 skreč, , Laaksonen (Švýc.) - Garín (16-Chile) 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:4, Bautista (18-Šp.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:1, 6:3, 6:2, Evans (24-Brit.) - Giron (USA) 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, Andújar (Šp.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:4, 6:3, 6:1, Alcaraz (Šp.) - Rinderknech (Fr.) 7:6 (8:6), 4:6, 6:1, 6:4, Molčan (SR) - Nakashima (USA) 6:3, 3:6, 1:6, 6:2, 6:4, Gojowczyk (Něm.) - Lajovič (Srb.) 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4, Bagnis (Arg.) - Trungelliti (Arg.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3, Tiafoe (USA) - Pella (Arg.) 6:1, 6:2, 7:5. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Kasatkinová (25-Rus.) - Vondroušová (ČR) 3:6, 6:4, 6:4, Sabalenková (2-Běl.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:3, 6:1, Osakaová (3-Jap.) - Danilovičová (Srb.) bez boje, Svitolinová (5-Ukr.) - Masarovová (Šp.) 6:2, 7:5, Muguruzaová (9-Šp.) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 6:2, Halepová (12-Rum.) - Kučová (SR) 6:3, 6:1, Mertensová (15-Belg.) - Grammatikopuluová (Řec.) 6:2, 6:2, Azarenková (18-Běl.) - Paoliniová (It.) 6:3, 7:6 (7:1), Rybakinová (19-Kaz.) - Garciaová (Fr.) 6:1, 6:4, Džabúrová (20-Tun.) - Osoriová (Kol.) 6:0, 6:1, Collinsová (26-USA) - Juvanová (Slovin.) 6:4, 6:2, Rachimovová (Rus.) - Alexandrovová (32-Rus.) 6:4, 6:1, Fernandezová (Kan.) - Kanepiová (Est.) 7:5, 7:5, Krejčíková (8-ČR) - McHaleová (USA) 6:3, 6:1.