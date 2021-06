Krejčíková vyřadila Svitolinovou, dál jdou všichni hráči velké trojky

Paříž - Tenistka Barbora Krejčíková je k nezastavení. Týden po triumfu ve Štrasburku postoupila do osmifinále grandslamového Roland Garros. Na pařížské antuce dnes česká hráčka ve třetím kole porazila pátou nasazenou Elinu Svitolinovou z Ukrajiny 6:3 a 6:2.

V osmifinále zkusí Krejčíková uspět proti Američance Sloane Stephensové, která vyřadila už dvě české tenistky a nepovolila jim ani set. Ve druhém kole zdolala Karolínu Plíškovou (7:5, 6:1) a dnes si poradila i s Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6:3 a 7:5.

Postupem do osmifinále pětadvacetiletá Krejčíková vyrovnala svůj výsledek z loňského roku, což je zároveň na grandslamu i její maximum ve dvouhře. "Jsem mimořádně šťastná. Ani tomu nemůžu věřit. Dařilo se mi hrát svůj tenis, můj plán fungoval a byl to můj dosud nejlepší zápas. Jsem nadšená, že tady jsem a můžu hrát," řekla Krejčíková na kurtu.

Sebevědomým překypující česká tenistka opět předvedla výbornou hru od základní čáry z forhendu i bekhendu. Hrála dlouhé míče, které prokládala chytře i volnějšími kratšími údery. Otvírala si tak dvorec a mohla výměny ukončovat vítěznými míči.

Zápas začala vedením 2:0, pak sice favorizovaná Svitolinová otočila na 3:2, ale Krejčíková šla znovu do brejku na 4:3. V maratonské osmé hře dlouhé 25 minut Češka odvrátila čtyři brejkboly a podání si udržela. "Všechno bylo důležité. Zvláště proti Elině, protože je to bojovnice a každý bod se počítá. Ta hra byla důležitá, protože jsem vedla 5:3 a pak získala set," řekla Krejčíková, která od té doby na kurtu zvládla. Do konce utkání už ztratila jenom dvě hry.

V utkání Muchové se Stephensovou rozhodla úvodní set ztráta podání české tenistky ve čtvrté hře. Přesněji hrající finalistka turnaje z roku 2018 vedla na úvod druhého setu 2:0, ale Muchová začala hrát aktivněji, otočila na 3:2 a držela naději na obrat.

Zdálo se, že Stephensová fyzicky odpadá, ale dokázala držet míče ve výměnách, hrála přeliftované údery a Muchová střídala skvělé míče s lehkými chybami. Ztrátu servisu na 3:4 vzápětí smazala, ale po čtyřech nepřesnostech přišla o podání na 5:6 a Američanka zápas už nepustila.

"Z mé strany to nebylo takticky zahrané úplně nejlíp. Nebyla jsem trpělivá, ona byla jako zeď a prakticky všechno mi vracela. Hrála vysoké míče a já si nemohla najít rytmus, kdy do míče jít a kdy trochu ubrat. Dělala jsem kupu chyb, takže z její strany takticky velmi dobře odehraný zápas. Ode mě to nebylo tak, jak bych chtěla," řekla Muchová novinářům.

Kvůli přetrvávajícím problémům s břišním svalem, který si natrhla v Melbourne, v turnaji nepodávala na sto procent. "Psychika tím je určitě ovlivněná, ale pozitivní je, že jsem nedostala břišák za hranu bolesti. Dám si dva tři dny volna a budu schopná odehrát za týden už turnaj na trávě. To je super," těšila se na svůj oblíbený povrch.

Pro letošní semifinalistku Australian Open Muchovou byla účast v třetím kole vylepšeným maximem na Roland Garros. Mezi Melbourne a Paříží hrála kvůli zranění jen dva turnaje.

Djokovič i Nadal jsou v Paříži v osmifinále, dosud neztratili ani set

Světová jednička Novak Djokovič ze Srbska porazil v třetím kole Roland Garros litevského tenistu Ričardase Berankise za hodinu a půl hladce 6:1, 6:4, 6:1. V Paříži vítěz 18 grandslamů, který na French Open z pěti finálových pokusů uspěl pouze v roce 2016, dosud neztratil ani set. Obdobně si vede i obhájce titulu Španěl Rafael Nadal, jenž zdolal Brita Camerona Norrieho 6:3, 6:3, 6:3. Nejvíce se na postup z hráčů velké trojky nadřel Švýcar Roger Federer, ale i on nakonec postoupil.

Djokovič proti Berankisovi nečelil za celý zápas ani jednomu brejkbolu, naopak sám prolomil soupeřovo podání celkem šestkrát. V dalším kole se poprvé v kariéře utká s italským teenagerem Lorenzem Musettim, který v pětisetové bitvě udolal krajana Marca Cecchinata.

Antukový král Nadal strávil na kurtu o půl hodiny víc než jeho srbský rival. Situaci si zkomplikoval ve druhé sadě, v níž dvakrát přišel o servis, ale sám proměnil čtyři brejkboly. Jeho dalším soupeřem v cestě za rekordním 14. titulem z Paříže bude Ital Jannik Sinner.

Nadal na French Open oslavil 103. vítězný zápas, čímž překonal rekordní zápis na jednom turnaji velké čtyřky. O ten se dosud dělil s dalším dvacetinásobným grandslamovým šampionem Švýcarem Federerem, jenž ve Wimbledonu i na Australian Open vyhrál 102 utkání.

Federer v nočním utkání s Němcem Dominikem Koepferem, které se protáhlo přes půlnoc, potřeboval k postupu přes tři a půl hodiny. Utkání s třemi tie-breaky nakonec vyhrál 7:6, 6:7, 7:6, 7:5 a v dalším kole narazí na Itala Mattea Berrettiniho, který v žebříčku těsně za ním na devátém místě.

V osmifinále je i čtvrtá nasazená Američanka Sofia Keninová, která přešla přes krajanku Jessicu Pegulaovou. Přemožitelku Terezy Martincové porazila loňská finalistka turnaje po dvou hodinách 4:6, 6:1, 6:4. Nezaváhala ani obhájkyně titulu Polka Iga Šwiateková, jež Estonce Anett Kontaveitové po vítězném tie-breaku v prvním setu nadělila ve druhém "kanára".

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 34,36 milionu eur): Muži: Dvouhra - 3. kolo: Djokovič (1-Srb.) - Berankis (Lit.) 6:1, 6:4, 6:1, Nadal (3-Šp.) - Norrie (Brit.) 6:3, 6:3, 6:3, Federer (8-Švýc.) - Koepfer (Něm.) 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5, Berrettini (9-It.) - Kwon Sun-u (Korea) 7:6 (8:6), 6:3, 6:4, Schwartzman (10-Arg.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:4, 6:2, 6:1, Sinner (18-It.) - M. Ymer (Švéd.) 6:1, 7:5, 6:3, Struff (Něm.) - Alcaraz (Šp.) 6:4, 7:6 (7:3), 6:2, Musetti - Cecchinato (oba It.) 3:6, 6:4, 6:3, 3:6, 6:3. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Krejčíková (ČR) - Svitolinová (5-Ukr.) 6:3, 6:2, Stephensová (USA) - Muchová (18-ČR) 6:3, 7:5, Keninová (4-USA) - Pegulaová (28-USA) 4:6, 6:1, 6:4, Šwiateková (8-Pol.) - Kontaveitová (30-Est.) 7:6 (7:4), 6:0, Gauffová (24-USA) - Bradyová (13-USA) 6:1 skreč, Sakkariová (17-Řec.) - Mertensová (14-Belg.) 7:5, 6:7 (2:7), 6:2, Džabúrová (25-Tun.) - Linetteová (Pol.) 3:6, 6:0, 6:1, Kosťuková (Ukr.) - Gračovová (Rus.) 6:1, 6:2. Čtyřhra - 3. kolo: Kristýna Plíšková, Karolína Plíšková (ČR) - Niculescuová, Ostapenková (12-Rum./Lot.) 7:5, 1:6, 6:4. Smíšená čtyřhra - 1. kolo: Krejčíková, Polášek (1-ČR/SR) - Cornetová, Roger-Vasselin (Fr.) 6:2, 6:2.