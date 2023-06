Krejčíková vyřadila Fruhvirtovou a postoupila do semifinále

Birmingham - Tenistka Barbora Krejčíková zvítězila v českém derby v Birminghamu nad Lindou Fruhvirtovou 6:3, 6:2 a postoupila poprvé v kariéře na travnatém povrchu do semifinále. Sedmadvacetiletá hráčka z Ivančic, která plní roli nasazené jedničky, vyřadila o devět let mladší krajanku za 74 minut. O postup do finále se utká s Číňankou Ču Lin, která zdolala Kanaďanku Rebeccu Marinovou.

"Cítím se skvěle, je příjemné mít za sebou tři výhry," řekla Krejčíková na stránkách WTA. "Vždy je těžké hrát proti české kolegyni, takže jsem spokojená s tím, jak jsem utkání zvládla, a těším se na semifinále," doplnila.

Dvanáctá hráčka světa Krejčíková vyhrála proti Fruhvirtové i druhý vzájemný zápas a navázala na tři roky starý triumf z Prahy. Také nyní ovládla zápas bez ztráty setu.

"V každém zápase na trávě musíte být agresivní. Hrát útočně, chodit si pro údery, dobře podávat, vracet se a diktovat tempo od prvního míčku. Myslím, že je to je klíč k úspěchu a dnes se mi to docela dařilo," doplnila Krejčíková.

Dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros Krejčíková nenabídla soupeřce ani jeden brejkbol a pomohla si šesti esy. V Birminghamu zabojuje o druhé finále v sezoně, v únoru triumfovala na tvrdém povrchu v Dubaji. S devětadvacetiletou Ču Lin se utká poprvé v kariéře.

Krejčíková získala proti Fruhvirtové ve čtvrté hře brejk a díky stoprocentnímu servisu se ujala po 32 minutách hry vedení. Ve druhé sadě pak rodačka z Brna vyhrála od stavu 1:1 čtyři hry po sobě a duel zakončila druhým využitým mečbolem.