Krejčíková vyhrála pražský turnaj WTA a má letos už třetí titul

Praha - Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila vynikající formu i na Livesport Prague Open, kde si suverénně došla pro titul. Ve finále na tvrdém povrchu v areálu Sparty ve Stromovce dnes deklasovala krajanku Terezu Martincovou 6:2 a 6:0. Lucie Hradecká a Marie Bouzková získaly druhý společný titul ve čtyřhře. V dnešním finále v pražské Stromovce porazily 7:6, 6:4 turnajové jedničky Slovenku Viktórii Kužmovou a Ninu Stojanovičovou ze Srbska.

Pětadvacetiletá Krejčíková se letos i v kariéře radovala už z třetího titulu ve dvouhře mezi elitou. Předtím uspěla na antuce ve Štrasburku a senzačně na grandslamovém Roland Garros. Ve světovém žebříčku by se měla posunout na 11. místo a bude českou dvojkou.

Současný pražský turnaj má díky Krejčíkové od svého zařazení na okruh WTA už čtvrtou domácí vítězku. Jako první ve Stromovce uspěla v roce 2015 Karolína Plíšková, o rok později Lucie Šafářová a v roce 2018 Petra Kvitová. Předešlé ročníky se hrály na antuce.

Hradecká s Bouzkovou v prvním setu prohrávaly už 3:5, ale odvrátily tři setboly a tie-break pro sebe získaly poměrem 7:3. Druhá sada byla přehlídkou ztracených podání. Sérii šesti brejků za sebou ukončila jako první česká dvojice a Hradecká za stavu 5:4 rozhodla.

"Dneska se to poprvé zadrhávalo, obě jsme byly zpomalenější, ale jednou to přijít muselo. Přesto to bylo vítězný, což se cení nejvíc," řekla Hradecká. "Nemůže to být lepší, než hrát doma a vyhrát titul, to je sen. Atmosféra byla super a strašně nám pomohla," dodala Bouzková.

Hradecká s Bouzkovou nastoupily do třetího společného finále a vítězstvím navázaly na nedávný úspěch z Birminghamu. Šestatřicetiletá Hradecká rozšířila svou sbírku na 26 deblových titulů včetně dvou triumfů na grandslamech. O 14 let mladší Bouzková slavila ve čtyřhře podruhé.

Výsledky tenisových turnajů: (řazeno podle výše dotace) Turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 236.238 dolarů): Dvouhra - finále: Krejčíková (2-ČR) - Martincová (8-ČR) 6:2, 6:0. Čtyřhra - finále: Hradecká, Bouzková (3-ČR) - Kužmová, Stojanovičová (1-SR/Srb.) 7:6 (7:3), 6:4.