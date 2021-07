Krejčíková vyhrála pražský turnaj WTA a má letos už třetí titul

Praha - Pražský tenisový turnaj okruhu WTA má domácí šampionky. Na tvrdém povrchu areálu Sparty ve Stromovce potvrdila svoji formu Barbora Krejčíková a ve finále deklasovala krajanku Terezu Martincovou 6:2 a 6:0. Ve čtyřhře zvítězily Lucie Hradecká a Marie Bouzková, které ve finále Livesport Prague Open zdolaly 7:6 a 6:4 turnajové jedničky Slovenku Viktórii Kužmovou a Ninu Stojanovičovou ze Srbska.

Pětadvacetiletá Krejčíková se letos i v kariéře radovala už z třetího titulu ve dvouhře mezi elitou. Předtím uspěla na antuce ve Štrasburku a senzačně na grandslamovém Roland Garros. Ve světovém žebříčku by se měla posunout na 11. místo a bude českou dvojkou.

"Jsem šťastná. Ani nedokážu slovy popsat své pocity. Jsem moc ráda, že se mi to povedlo před domácím publikem," řekla druhá nasazená Krejčíková na kurtu. "Výsledek byl neúprosný, ale tak jednoduché to nebylo. První set byl hodně vyrovnaný, hodně shod a výhod."

Krejčíková vládla pestrou a téměř bezchybnou hrou. Od stavu 1:2 získala jedenáct her v řadě a stejně jako ve čtvrtfinále s Kateřinou Siniakovou uštědřila krajance "kanára". Mečbol proměnila už po hodině a pěti minutách hry a vyslechla si ovace více než pěti set diváků.

"Bára je ve výborné formě a nedala mi vůbec šanci. Prohrát s grandslamovou vítězkou zas tolik nebolí," řekla Martincová, která hrála své první finále dvouhry na okruhu WTA.

Současný pražský turnaj má díky Krejčíkové od svého zařazení na elitní okruh už čtvrtou domácí vítězku. Jako první ve Stromovce uspěla v roce 2015 Karolína Plíšková, o rok později Lucie Šafářová a v roce 2018 Petra Kvitová. Předešlé ročníky se hrály na antuce.

Hradecká s Bouzkovou v prvním setu prohrávaly už 3:5, ale odvrátily tři setboly a tie-break pro sebe získaly poměrem 7:3. Druhá sada byla přehlídkou ztracených podání. Sérii šesti brejků za sebou ukončila jako první česká dvojice a Hradecká za stavu 5:4 rozhodla.

"Dneska se to poprvé zadrhávalo, obě jsme byly zpomalenější, ale jednou to přijít muselo. Přesto to bylo vítězný, což se cení nejvíc," řekla Hradecká. "Nemůže to být lepší, než hrát doma a vyhrát titul, to je sen. Atmosféra byla super a strašně nám pomohla," dodala Bouzková.

Hradecká s Bouzkovou nastoupily do třetího společného finále a vítězstvím navázaly na nedávný úspěch z Birminghamu. Šestatřicetiletá Hradecká rozšířila svou sbírku na 26 deblových titulů včetně dvou triumfů na grandslamech. O 14 let mladší Bouzková slavila ve čtyřhře podruhé.

Výsledky tenisových turnajů: (řazeno podle výše dotace) Turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 236.238 dolarů): Dvouhra - finále: Krejčíková (2-ČR) - Martincová (8-ČR) 6:2, 6:0. Čtyřhra - finále: Hradecká, Bouzková (3-ČR) - Kužmová, Stojanovičová (1-SR/Srb.) 7:6 (7:3), 6:4.