Tchien-ťin (Čína)/Linec - Tenistka Barbora Krejčíková prošla na turnaji v Tchien-ťinu poprvé v sezoně do 2. kola dvouhry na turnaji WTA. Úspěšné deblistce, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, usnadnila postup ukrajinská soupeřka Kateryna Kozlovová, neboť duel za stavu 1:4 vzdala. Kristýna Plíšková vyhrála první zápas na WTA Tour od července. Na turnaji v Linci porazila 6:4, 6:2 Řekyni Valentini Grammatikopuluovou.

Dvaadvacetiletá Krejčíková letos na okruhu WTA září ve čtyřhře. Ve světovém žebříčku jí patří druhé místo, spolu s Kateřinou Siniakovou ovládly Roland Garros a Wimbledon a s přehledem si zajistily postup na Turnaj mistryň. Ve dvouhře se jí ale až dosud nedařilo, v hlavní soutěži si dnes připsala první vítězství v sezoně.

O postup do čtvrtfinále se Krejčíková utká s Britkou Katie Boulterovou, která vyřadila osmou nasazenou Marii Sakkariovou z Řecka. Na okruhu WTA spolu nikdy nehrály.

Plíšková v Linci vyhrála první turnajový zápas od července

Kristýna Plíšková se v Linci dočkala prvního vítězství v hlavní soutěži turnaje WTA od července. Sestra aktuální české jedničky Karolíny v hale v Rakousku porazila v úvodním kole 6:4, 6:2 Řekyni Valentini Grammatikopuluovou.

Šestadvacetiletá Plíšková přitom v Linci málem nestartovala, poté co neuspěla v druhém kole kvalifikace. Devětasedmdesátá hráčka světa se však dostala do hlavní soutěže jako "lucky loser" a proti úspěšné kvalifikantce Grammatikopuluové, které v žebříčku patří 171. místo, ukončila sérii porážek.

Až do dneška bylo posledním úspěchem Plíškové vítězství v 1. kole červencového turnaje v Moskvě nad krajankou Kateřinou Siniakovou.

V druhém kole v Linci se může Plíšková ve čtvrtek utkat s jinou Češkou Barborou Strýcovou, kterou ale ještě čeká duel Belgičankou Kirsten Flipkensovou. Siniaková bude hrát ve středu s ruskou kvalifikantkou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Djokovič v Šanghaji v prvním zápase po US Open nezaváhal

Novak Djokovič zahájil postupem do třetího kola na turnaji série Masters v Šanghaji útok na první místo světového žebříčku, kde by mohl ještě do konce roku nahradit Rafaela Nadala. V prvním utkání od triumfu na US Open porazil srbský tenista 6:3, 7:5 Francouze Jérémyho Chardyho.

Jednatřicetiletý Djokovič měl v Šanghaji na úvod volno a zápas proti Chardymu měl pod kontrolou. Při svém prvním podání získala turnajová dvojka 34 ze 40 fiftýnů a do osmifinále postoupila za necelou hodinu a půl.

Trojnásobný šanghajský vítěz Djokovič se může v případě postupu do nedělního finále posunout na druhé místo žebříčku před Švýcara Rogera Federera, jenž je na turnaji nasazenou jedničkou. Vedoucí muž pořadí Španěl Nadal do Asie neodcestoval a zotavuje se ze zranění kolena.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Šanghaji

(tvrdý povrch, dotace 7,086.700 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Paire (Fr.) - Carreňo (15-Šp.) 6:3, 6:4, Gasquet (Fr.) - Mayer (Arg.) 1:6, 6:2, 6:1, De Minaur (Austr.) - Pospisil (Kan.) 6:4, 7:6 (7:4), Čong Hjon (Korea) - Hurkacz (Pol.) 6:4, 2:6, 6:1, Basilašvili (Gruz.) - Shapovalov (Kan.) 6:2, 6:2.

Dvouhra - 2. kolo:

Jarry (Chile) - Čilič (5-Chorv.) 2:6, 7:6 (8:6), 7:5, Čorič (3-Chorv.) - Klahn (USA) 6:4, 6:2.





Turnaj žen v Hongkongu

(tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Svitolinová (1-Ukr.) - Honová (Austr.) 6:2, 6:3, Muguruzaová (4-Šp.) - Sorribesová (Šp.) 6:3, 6:1, Wang Čchiang (6-Čína) - Čang Ling (Hong.) 6:0, 6:2, Gavrilovová (7-Austr.) - Dijasová (Kaz.) 3:6, 7:5, 6:1, McHaleová (USA) - E.W. Čchung (Hong.) 6:7 (2:7), 6:2, 6:1, Niculescuová (Rum.) - Džabúrová (Tun.) 4:6, 7:6 (7:0), 6:4, Hibinová (Jap.) - Stosurová (Austr.) 6:3, 6:3, Kerkhoveová - Schoofsová (obě Niz.) 6:4, 6:0, Čang Šuaj (Čína) - Šaripovová (Uzb.) 6:3, 7:6 (7:3), Bogdanová (Rum.) - Dolehideová (USA) 6:7 (2:7), 6:3, 7:5.





Turnaj žen v Tchien-ťinu

(tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčíková (ČR) - Kozlovová (Ukr.) 4:1 skreč, Garciaová (2-Fr.) - Sün Fang-jing (Čína) 6:4, 6:1, Mertensová (3-Belg.) - Ču Lin (Čína) 7:5, 6:1, Sabalenková (4-Běl.) - Keninová (USA) 7:6 (7:4), Bacsinszká (Švýc.) - Collinsová (7-USA) 6:3 skreč, Boulterová (Brit.) - Sakkariová (8-Řec.) 7:6 (7:4), 6:3, Doiová (Jap.) - Putincevová (Kaz.) 6:0, 3:6, 7:6 (8:6), Čepelová (SR) - Wang Ja-fan (Čína) 7:5, 3:6, 6:4, Čang Jü-süan (Čína) - Beguová (Rum.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Melicharová, Peschkeová (3-USA/ČR) - Rodinová, Tomljanovicová (Rus./Austr.) 6:3, 4:6, 10:6.

Turnaj žen v Linci

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková (ČR) - Grammatikopuluová (Řec.) 6:4, 6:2, Giorgiová (5-It.) - Parmentierová (Fr.) 6:3, 7:6 (7:4), Mariaová (Něm.) - Blinkovová (Rus.) 2:6, 6:2, 6:3, Larssonová (Švéd.) - Vögeleová (Švýc.) 6:2, 4:6, 6:4, Schmiedlová (SR) - Ferrová (Fr.) 6:2, 6:3, Teichmannová (Švýc.) - Cirsteaová (Rum.) 6:4, 6:2, Lapková (Běl.) - Bencicová (Švýc.) 1:6, 6:1, 6:0.