Tchien-ťin/Šanghaj/Linec - Tenistka Barbora Krejčíková si na turnaji v Tchien-ťinu první čtvrtfinále v sezoně nezahraje. Úspěšná deblistka ve druhém kole podlehla 3:6, 6:1, 3:6 Britce Katie Boulterové, jež bude páteční soupeřkou nejvýše nasazené Karolíny Plíškové v boji o semifinále.

Dvaadvacetiletá Krejčíková se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace a už postupem do druhého kola dosáhla největšího letošního úspěchu ve dvouhře. Bývalé svěřenkyni wimbledonské vítězky Jany Novotné se zatím více daří ve čtyřhře, v níž po boku Kateřiny Siniakové tento rok dobyla Roland Garros a Wimbledon a čeká je Turnaj mistryň.

Aktuální česká jednička Plíšková se do Singapuru snaží probojovat a v případě postupu do semifinále přes 101. hráčku světa Boulterovou by mohla získat důležité body.

Strýcová v Linci povolila Kristýně Plíškové jediný game

Českému souboji o čtvrtfinále na turnaji v Linci dominovala obhájkyně titulu Barbora Strýcová. Kristýnu Plíškovou deklasovala nasazená trojka 6:0, 6:1 a mezi osmičku v Rakousku prolétla za pouhých 47 minut.

O postup do 2. kola dvaatřicetiletá Strýcová bojovala ve středu s Belgičankou Kirsten Flipkensovou dvě a půl hodiny, dnes ale měla s o šest let mladší krajankou mnohem méně práce. V zápase nečelila ani jednomu brejkbolu a dvojčeti bývalé světové jedničky Karolíny Plíškové povolila první game až za stavu 5:0 v druhém setu.

Ve čtvrtfinále se Strýcová střetne s Belgičankou Alison van Uytvanckovou.

Djokovič a Federer jsou ve čtvrtfinále v Šanghaji

Nejvýše nasazení tenisté turnaje v Šanghaji Roger Federer ze Švýcarska a Srb Novak Djokovič postoupili do čtvrtfinále. Zatímco vítěz US Open Djokovič porazil ve 3. kole bez problémů 6:4, 6:0 Itala Marca Cecchinata, obhájce titulu Federer musel i v druhém utkání na turnaji bojovat tři sety a přes Španěla Roberta Bautistu přešel po výhře 6:3, 2:6, 6:4.

Djokovič oplatil Cecchinatovi nečekané vyřazení ve čtvrtfinále Roland Garros z minulého vzájemného utkání. Na rozdíl pařížské antuky zápasu na tvrdém povrchu v Číně vládl Srb. Čtrnáctinásobný grandslamový šampion vyhrál posledních sedm gamů zápasu a 14 z posledních 16 bodů.

Jednatřicetiletý bělehradský rodák, jenž může při své současné formě vystřídat Španěla Rafaela Nadala v čele žebříčku, už vyhrál patnáct zápasů za sebou. Před triumfy na US Open a v Cincinnati ho naposledy porazil před dvěma měsíci v Torontu mladý Řek Stefanos Tsitsipas.

K odvetě mohlo dojít v šanghajském čtvrtfinále, ale dvacetiletou hvězdičku dnes zdolal 6:4, 7:6 Kevin Anderson. Před třemi týdny v exhibičním Laver Cupu se z vítězství radoval dvoumetrový Jihoafričan, ale poslední soutěžní duel ve finále Wimbledonu patřil jednoznačně Djokovičovi.

Federera v Šanghaji přinutil ke třem setům nejprve Rus Daniil Medveděv a dnes i Bautista, jenž přitom dosud nad Švýcarem nevyhrál ani jednu sadu. Dnes přidal aktuálně druhý hráč světa sedmnáctý vyhraný set v řadě, Španělovi se však podařilo srovnat. Skóre bylo vyrovnané až do stavu 4:4 ve třetím setu, kdy Federer vzal Bautistovi podání a zápas čistou hrou dopodával.

Ve čtvrtfinále se dvacetinásobný grandslamový vítěz utká s Japoncem Keiem Nišikorim. Bez ohledu na své výsledky Federer o druhé místo v žebříčku přijde, pokud Djokovič postoupí do finále.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Šanghaji

(tvrdý povrch, dotace 7,086.700 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Federer (1-Švýc.) - Bautista (Šp.) 6:3, 2:6, 6:4, Djokovič (2-Srb.) - Cecchinato (16-It.) 6:4, 6:0, Čorič (Chorv.) - Del Potro (3-Arg.) 7:5 skreč, A. Zverev (4-Něm.) - De Minaur (Austr.) 6:1, 6:4, Anderson (7-JAR) - Tsitsipas (10-Řec.) 6:4, 7:6 (7:1), Nišikori (8-Jap.) - Querrey (USA) 7:6 (9:7), 6:4, Edmund (11-Brit.) - Jarry (Chile) 7:6 (7:5), 6:3, Ebden (Austr.) - Gojowczyk (Něm.) 6:2, 6:3.

Turnaj žen v Tchien-ťinu

(tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Boulterová (Brit.) - Krejčíková (ČR) 6:3, 1:6, 6:3, Garciaová (2-Fr.) - Čang Jü-süan (Čína) 6:3, 6:4, Mertensová (3-Belg.) - Čepelová (SR) 6:2, 6:3, Bacsinszká (Švýc.) - Doiová (Jap.) 1:6, 6:3, 7:5.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Melicharová, Peschkeová (3-USA/ČR) - Doiová, Wacannová (Jap./Niz.) 6:3, 7:5.

Turnaj žen v Hongkongu

(tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Svitolinová (1-Ukr.) - Hibinová (Jap.) 6:0, 6:3, Wang Čchiang (6-Čína) - McHaleová (USA) 7:5, 6:1, Gavrilovová (7-Austr.) - Niculescuová (Rum.) 6:3, 4:6, 7:6 (7:3), Čang Šuaj (Čína) - Kerkhoveová (Niz.) 6:1, 6:7 (4:7), 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

N. Kičenoková, Anastasia Rodinovová (Ukr./Austr.) - Jakupovičová, Voráčová (Slovin./ČR) 7:6 (7:3), 6:1.

Turnaj žen v Linci

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Strýcová (3-ČR) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:0, 6:1.